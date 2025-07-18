Нафта дорожчає після нових санкцій ЄС проти Росії

Ціни на нафту зросли в п’ятницю після ухвалення нових санкцій ЄС проти Росії. Ринок також реагує на атаки безпілотників на нафтові об'єкти в Іраку та загальну напруженість у постачанні сировини, що підсилює побоювання дефіциту і сприяє зростанню котирувань.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту

Ціни на нафту зростають на тлі нових санкцій ЄС проти Росії та атак на родовища в Іраку.

Так, станом на ранок п’ятниці ф’ючерси на нафту марки Brent подорожчали на $0,62 (0,89%) — до $70,14 за барель, а WTI — на $0,64 (0,95%), до $68,18 за барель.

На зростання цін вплинуло одразу кілька чинників. Зокрема, Євросоюз погодив 18-й пакет санкцій проти Росії, який включає нові обмеження щодо нафтового та енергетичного сектору. Згідно з даними Reuters, також планується зниження граничної ціни на російську нафту до $47,6 за барель.

Додатковим фактором стала серія атак дронів у Курдистані (Ірак), які тривають вже чотири дні та призвели до зупинки близько половини нафтовидобутку в регіоні. Це також вплинуло на вартість контрактів, піднявши котирування на $1 у попередній торговий день.

Крім того, аналітики JPMorgan зазначають, що сезон літніх подорожей стимулює попит: у перші два тижні липня світовий попит на нафту сягнув 105,2 млн барелів на добу, що на 600 тис. більше, ніж торік.

У підсумку, за словами експертів, високий попит компенсує збільшення пропозиції з боку країн ОПЕК+, тож ринок залишається стабільним, але з потенціалом до зростання.

Світові нафтові ринки залишаються напруженими

На світовому нафтовому ринку зберігається напружена ситуація через зменшення запасів у США, перебої з видобутком в Іракському Курдистані та зростаючий попит в Азії.

За даними уряду США, запаси сирої нафти минулого тижня скоротилися на 3,9 млн барелів, що суттєво перевищує прогнози аналітиків, які очікували зниження лише на 552 тис. барелів. Це свідчить про вищий попит або обмежену пропозицію на внутрішньому ринку.

Тим часом в Азії нафтопереробні заводи поновлюють роботу після техобслуговування, що також стимулює попит на сировину — особливо у пік сезону споживання.

Ситуацію на ринку додатково ускладнюють атаки безпілотників на нафтові об'єкти в Іракському Курдистані. Видобуток там скоротився вдвічі — з 280 тис. барелів на добу до близько 140–150 тис. барелів. Влада припускає, що за ударами можуть стояти проіранські угруповання, хоча офіційного підтвердження наразі немає. Попри це, федеральний уряд Іраку заявив, що експорт нафти через трубопровід до Туреччини буде відновлено після дворічної перерви.

Аналітики ING прогнозують, що ринок залишатиметься напруженим до кінця кварталу, а надалі можливе зростання пропозиції, зокрема через наміри провідних виробників скасувати обмеження на видобуток. Водночас невизначеність щодо тарифної політики США до 1 серпня тисне на настрої трейдерів.

Нагадаємо, Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп.