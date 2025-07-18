Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії: що у ньому

У п’ятницю, 18 липня, посли Європейського Союзу схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

"Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії", — заявила дипломатка.

За її словами, ЄС продовжить скорочувати військовий бюджет Кремля, обмежить пересування ще 105 кораблів "тіньового флоту РФ" та обмежить доступ російських банків до фінансування.

«Ми посилюємо тиск на російську військову промисловість, китайські банки, які дозволяють обходити санкції, та блокуємо експорт технологій, що використовуються в безпілотниках», — додала Каллас.

Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, формальне затвердження очікується пізніше сьогодні.

Більше про 18-й пакет санкцій

18-й пакет санкції містить:

заборону на операції з газопроводами "Північний потік";

санкції проти російського НПЗ в Індії;

обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;

заходи проти "тіньового флоту РФ";

ціновий ліміт на російську нафту;

повна заборона імпорту нафтопродуктів з російської нафти;

санкції проти російського фонду прямих інвестицій - удар по кишені російських еліт;

заборона SWIFT для ще 22 російських банків та фактична заборона всіх транзакцій;

експортні обмеження на понад €2,5 млрд - технології й критичні промислові товари більше не потраплять до РФ;

під санкції потраплять 22 компанії - російські й іноземні - які напряму підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

Попри послідовну позицію більшості країн ЄС щодо посилення тиску на Росію, затримка з ухваленням чергового пакету санкцій підкреслює внутрішні суперечності в блоці, пов’язані з енергетичними ризиками та економічною залежністю окремих країн від російських ресурсів.

Зауважимо, ухвалення санкцій стало можливим після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не буде більше блокувати це рішення. В обмін на це Єврокомісія надала Словаччині гарантії щодо цін на газ.

Фіцо заявляв, що прагне юридичного дозволу на продовження купівлі російського газу до 2034 року.