Фіцо здався: Словаччина погодилася підтримати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не буде більше блокувати ухвалення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Це рішення стало можливим після того, як Єврокомісія надала Словаччині гарантії щодо цін на газ.

Як пише Delo.ua, про це Фіцо повідомив у відеозверненні, передає TASR.

Словаччина знімає вето

"Подальше блокування 18-го санкційного пакета стало б шкідливим для нас самих. Ми вичерпали всі переговорні можливості. Тому я доручаю нашим представникам у ЄС розблокувати його ухвалення", — заявив прем'єр Словаччини.

Фіцо нагадав, що загалом Словаччина ветувала 18-й пакет санкцій проти РФ шість разів через намір ЄС відмовитися від російського газу з 1 січня 2028 року. Після цього Братислава отримала для себе письмові гарантії Єврокомісії, підписані її президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

За словами політика, гарантії ЄС стосуються ціни на газ та його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також потенційної кризової ситуації з надзвичайно високими цінами та дефіцитом газу.

При цьому Фіцо наголосив, що Словаччина виступає проти припинення постачання російського газу до ЄС, але не може накласти вето на це рішення.

Очільник уряду Словаччини запевнив, що готує "другий етап боротьби за російський газ" і що вже є план просування "словацьких національних інтересів".

Крім того, Фіцо зауважив, що Єврокомісія працює над 19-м пакетом санкцій проти Росії, який також вимагатиме згоди Словаччини.

Раніше Фіцо заявляв, що прагне юридичного дозволу на продовження купівлі російського газу до 2034 року в обмін на зняття вето на новий 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Більше про 18-й пакет санкцій

Країни-члени Європейського Союзу наблизилися до остаточного узгодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Він, як очікується, включатиме суттєве зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

18-й пакет також містить:

заборону на операції з газопроводами "Північний потік";

санкції проти російського НПЗ в Індії;

обмеження для двох китайських банків, які допомагають РФ обходити санкції;

заходи проти суднового "тіньового флоту"

Попри послідовну позицію більшості країн ЄС щодо посилення тиску на Росію, затримка з ухваленням чергового пакету санкцій підкреслює внутрішні суперечності в блоці, пов’язані з енергетичними ризиками та економічною залежністю окремих країн від російських ресурсів.