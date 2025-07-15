П’ять країн ЄС закликають переглянути торговельну угоду з Україною

П’ять держав Європейського Союзу – Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія – незадоволені новою торговельною угодою України з ЄС та просять її переглянути.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє представництво Угорщини в ЄС.

Ще 9 липня Угорщина, Польща, Словаччина та Болгарія опублікували спільну заяву із закликом «захистити європейських фермерів від необмеженого припливу української сільськогосподарської продукції». 14 липня до них приєдналася Румунія.

Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія вважають, що нова торговельна угода з Україною, яку пропонує Єврокомісія замість "торговельного безвізу", що завершився на початку червня, може дестабілізувати агроринки Євросоюзу.

Країни незадоволені тим, що значний обсяг імпорту сільськогосподарської продукції з України порушив роботу їхніх ринків і створив нерівні умови для місцевих фермерів.

Як наголошується в листі, нова торговельна угода між Києвом і Брюсселем не врахувала інтереси держав-членів, які межують з Україною, а процедура, що їй передувала, «не була прозорою».

Тому Угорщина, Польща, Словаччина, Болгарія та Румунія закликають переглянути угоду та зберегти довоєнні квоти на українську продукцію.

Країни привітали можливість застосовувати двосторонні захисні механізми, але закликали зробити їх автоматичними на регіональному рівні.

Також підписанти вимагають розробити «окреме рішення» щодо імпорту кукурудзи, оскільки зараз на неї діє нульове мито, а це означає, що її можна без обмежень імпортувати до ЄС.

Крім того, 5 країн пропонують створити спеціальний фінансовий фонд для компенсації можливих збитків виробникам ЄС у разі надмірного імпорту з України.

Нагадаємо, 4 липня Україна та Європейський Союз домовилися про оновлення умов торгівлі після завершення дії режиму автономних торговельних преференцій.

Детальніше про те, хто з українських експортерів втратить найбільше, читайте у матеріалі Delo.ua.