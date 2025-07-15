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Пять стран ЕС призывают пересмотреть торговое соглашение с Украиной

жатва
Фото: Днепропетровская ОВА

Пять государств Европейского Союза – Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – недовольны новым торговым соглашением Украины с ЕС и просят его пересмотреть.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает представительство Венгрии в ЕС.

Еще 9 июля Венгрия, Польша, Словакия и Болгария обнародовали совместное заявление с призывом «защитить европейских фермеров от неограниченного притока украинской сельскохозяйственной продукции». 14 июля к ним присоединилась Румыния.

Фото 2 — Пять стран ЕС призывают пересмотреть торговое соглашение с Украиной
Фото 3 — Пять стран ЕС призывают пересмотреть торговое соглашение с Украиной
Фото 4 — Пять стран ЕС призывают пересмотреть торговое соглашение с Украиной

Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния считают, что новое торговое соглашение с Украиной, которое предлагает Еврокомиссия вместо завершившегося в начале июня "торгового безвиза", может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

Страны недовольны тем, что значительный объем импорта сельскохозяйственной продукции из Украины нарушил их рынки и создал неравные условия для местных фермеров.

Как отмечается в письме, новое торговое соглашение между Киевом и Брюсселем не учло интересы граничащих с Украиной государств-членов, а предшествующая ей процедура «не была прозрачной».

Поэтому Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния призывают пересмотреть соглашение и сохранить довоенные квоты на украинскую продукцию.

Страны приветствовали возможность применения двусторонних защитных механизмов, но призвали сделать их автоматическими на региональном уровне.

Также подписанты требуют разработать «отдельное решение» по импорту кукурузы, поскольку сейчас на нее действует нулевая пошлина, а значит, ее можно без ограничений импортировать в ЕС.

Кроме того, 5 стран предлагают создать специальный финансовый фонд для компенсации возможных убытков производителям ЕС в случае чрезмерного импорта из Украины.

Напомним, 4 июля Украина и Европейский Союз договорились об обновлении условий торговли по завершении действия режима автономных торговых преференций.

Детальнее о том, кто из украинских экспортеров потеряет больше всего, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько