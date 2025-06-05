ЕС возвращает пошлины и квоты: кто из украинских экспортеров потеряет больше всего

С 6 июня Украина начинает по-новому, а точнее по-старому, торговать со странами Европейского Союза — без льгот, но с пошлинами и квотами. Означает ли это неизбежные потери украинских производителей-экспортеров? Да! Означает ли это катастрофу? Нет! Но все по порядку.

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В последние три года между Украиной и странами ЕС параллельно действовали два режима торговли: базовый режим свободной торговли, закрепленный соглашением об ассоциации Украины с ЕС еще в 2014 году, и временный режим автономных торговых мероприятий (АТМ), введенный Евросоюзом в ответ на полномасштабную войну в Украине. Последний фактически приостановил действие тарифных квот и пошлин.

Режим беспошлинной торговли был введен в июне 2022 года, затем его дважды удлиняли — до июня 2025-го. Так что у украинского бизнеса было время подготовиться к неизбежному. Что, наверное, в значительной степени и было сделано. Или не сделано.

Однако замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка уверяет, что после 5 июня катастрофы не произойдет, а уже на этой неделе начнутся переговоры с европейской стороной по либерализации условий торговли в рамках действующего соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Как отмечает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, ни одно из возможных решений еще не приняло окончательную форму. Речь идет о проектных предложениях, которые могут быть уточнены или пересмотрены в рамках консультаций, в том числе со стороны Украины.

"Ключевой вопрос — действительно ли полное прекращение АТМ является безальтернативным? Нет. С правовой точки зрения Соглашение об ассоциации (статья 29) предусматривает возможность пересмотра условий торговли в случае, если одна из сторон считает, что действующий режим наносит ущерб определенным отраслям экономики", — говорит собеседник Delo.ua.

В частности, Украина имеет право инициировать совместный торговый совет с целью:

или продолжения некоторых элементов режима АТМ,

или пересмотра базовых квот и пошлин в рамках Соглашения об ассоциации,

или даже установления отдельных гибких режимов с учетом военного контекста.

"Комбинирование инструментов — временное продление отдельных элементов АТМ и одновременное активное использование потенциала ст. 29 — могло бы стать оптимальной моделью перехода. Это позволило бы избежать торгового шока, предоставить производителям время для адаптации и сохранить доверие к евроинтеграционному вектору", — отмечает Павел Коваль.

Что означает отмена беспошлинной торговли с ЕС

Завершение действия автономных торговых мер означает возврат к режиму торговых преференций, предусмотренных Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Это означает, что беспошлинный доступ украинских товаров на рынки ЕС останется, но только в пределах квот, установленных до 2022 года, говорит главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Вне квоты могут действовать стандартные таможенные ставки ЕС. Квоты, вероятно, будут поделены на месячные объемы (pro-rata). Так что до конца 2025 года украинские производители смогут поставить на рынок ЕС всего 7/12 от привычных годовых объемов продукции, поскольку квоты начнут действовать уже во второй половине года.

На первом этапе после окончания "торгового безвиза" квоты будут распространяться на 30 категорий аграрной продукции. Далее будет зависеть от переговоров.

"Сейчас самый болезненный момент заключается в том, что мы возвращаемся не просто к квотам на семь товарных групп, имеющихся в автономных торговых мероприятиях, а к условиям углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая была установлена Соглашением об ассоциации с ЕС, подписанным в 2014 году. Ею предусмотрено около 30 квот. Отныне к пшенице, кукурузе и сахару добавляется томатная паста, молочная продукция, этанол, свинина, говядина... Следовательно, после 5 июня у нас будет гораздо больше ограничений", — отмечает глава комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

Пострадают, прежде всего, те фермеры, которые вовлечены в цепочки добавленной стоимости, например, из пшеницы в муку.

"Обычно у нас сырая пшеница забирает всю квоту. Но ведь в квоте не только пшеница, но и продукты ее переработки, такие как мука, крупа или битое зерно, лузга. Соответственно, эта продукция не будет ехать в тех объемах, как она едет сейчас", — говорит собеседница Delo.ua.

На производителей томатов также негативно повлияют ограничения, ведь им и так сложно приходится: пострадавшие от обстрелов томаты в основном выращивают в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, которые страдают от обстрелов.

"С яйцами — тоже проблема, ведь сейчас они не могут экспортироваться полноценно на наши "старые" рынки: страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. До сих пор остаются трудности с логистикой в Гонконг — через Румынию, а не напрямую из Одессы. Из-за этого "съедаются" дополнительные несколько дней в дороге, которые важны для этого продукта", — говорит Александр Авраменко.

В молочной отрасли ситуация особенно критическая, говорит замдиректора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская. Речь идет о потере производственных мощностей, изменении логистических маршрутов, уменьшении поголовья скота и сокращении внутреннего спроса из-за массовой миграции населения за границу. В свое время благодаря "торговому безвизу" более 50 предприятий молочного сектора получили разрешения на экспорт продукции в страны ЕС, оперативно переориентировав поставки через западную границу.

Как отмечает в комментарии для Delo.ua гендиректор Украинской аграрной конфедерации, на основе обнародованных предложений Европейской Комиссии можно ожидать, что под возможное возобновление квот попадут следующие ключевые позиции украинского экспорта:

Кукуруза — около 650 тыс. тонн/год (во время АТЗ — более 4,7 млн тонн).

Мясо птицы – около 40 тыс. тонн/год (значительно меньше фактического экспорта во время АТМ).

Мед — около 36 тыс. тонн/год ( по данным Минэкономики — около 6 тыс. тонн/год).

Сахар — ориентировочно 40,7 тыс. тонн (при действии АТЗ – 109 тыс. тонн).

Обработанные томаты — ~10 тыс. тонн/год.

Приведенные размеры квот существенно ниже фактических объемов экспорта в период действия льготного режима торговли, а их дробление на месяцы может создать серьезные логистические и ценовые вызовы.

Кроме того, новый порядок торговли будет предусматривать возможность введения защитных мер со стороны стран ЕС — в случае чрезмерного роста импорта Еврокомиссия может оперативно применять временные ограничения, включая полную приостановку преференций.

Последствия для украинской экономики и отдельных секторов

Завершение режима автономных торговых мероприятий и возвращение к ограничительному режиму квот и пошлин будет означать структурное изменение условий внешней торговли для Украины. Это не просто техническая корректировка доступа к рынку — это изменение системы координат для экспортно-ориентированного агросектора, играющего ключевую роль в поддержке экономики военного времени, уверен гендиректор Украинской аграрной конфедерации.

Возможные общеэкономические последствия

1. Снижение объемов экспорта — в краткосрочной перспективе (2025–2026 годы) экспорт продукции с высокой зависимостью от рынка ЕС может сократиться на 15–25%.

2. Потери валютной выручки — с учетом рекордного экспорта сахара, птичьего мяса, меда и переработанной продукции в 2023-2024 годах, ежегодные потери валютной выручки могут достигать 2,5-3,2 млрд долларов.

3. Ценовое давление внутри страны — сокращение экспорта приведет к перенасыщению внутреннего рынка, особенно продуктами с низкой эластичностью спроса (мед, сахар, яйца).

4 . Ослабление позиций Украины в цепочках добавленной стоимости ЕС — производители, прошедшие сертификацию в ЕС и инвестировавшие в евроинтеграцию, могут быть вынуждены сворачивать деятельность.

Наиболее уязвимые секторы

Птицеводство. Сектор ориентирован на ЕС (экспорт обработанного и охлажденного мяса птицы). Уменьшение квоты будет означать финансовый удар для отрасли, уже испытывающей давление со стороны логистики и энергетики.

Мед. Украина — крупнейший поставщик меда в ЕС. В условиях низкой квоты и высокого спроса ограничение приведет к падению внутренних цен и вытеснению малых производителей.

Сахарная промышленность. 2023-2024 годы стали рекордными по объемам экспорта сахара — доля экспорта именно в ЕС выросла до исторических максимумов. Утрата этого рынка из-за квот будет означать критические риски для производителей.

Переработка овощей и томатной пасты. Малые и средние предприятия, адаптированные под рынок ЕС, обладают низкой перенастройкой на другие регионы.

Органическое производство. Отрасль зависит от требований и спроса рынка ЕС. Утрата экспортного канала замедлит развитие сектора.

"Отрицательное влияние будет концентрированным: оно не коснется всей экономики равномерно, но ударит точечно по экспортозависимым, модернизированным и наиболее интегрированным секторам, которые демонстрировали динамику роста даже во время войны. Особенно это касается сегментов, которые вложились в соответствие стандартам ЕС. Необходима гибкая переходная модель, дипломатический диалог и внутренняя поддержка тех, кто теряет каналы сбыта", — говорит Павел Коваль.

Кто конкретно и сколько может потерять

Отмена автономных торговых мер и возврат к квотам и пошлинам создает значительные риски для украинских экспортеров, особенно в агропромышленном комплексе. Кто именно и сколько может потерять? (далее — оценки Украинской аграрной конфедерации)

Птицеводство

МХП (Мироновский хлебопродукт). В 2023 году экспорт курятины в ЕС достиг более 171 тыс. тонн. Компания является крупнейшим поставщиком мяса птицы в ЕС.

Другие активные экспортеры: Агро-Овен, Владимир-Волынская птицефабрика, Птицекомплекс Днепровский.

Сахарная промышленность

Астарта-Киев. В 2024 году компания увеличила экспорт сахара в пять раз, до 140 тыс. тонн, из которых значительная часть — в ЕС. Потенциальные потери — до $60 млн/год.

Другие экспортеры: Radekhiv Sugar, Империал-Агро, Гнидовский сахарный завод.

Медовая отрасль

Ascania-Pack, ApiProduct, Украинский медовый альянс, Medovyj Rai — основная часть экспорта ориентирована на рынок ЕС. Каждые 10 тыс. тонн свыше квоты — это $5–10 млн потерь по марже.

Переработка овощей и томатов

Agrofusion Group, Чумак — компании, ориентированные на рынки ЕС. Потенциальные потери — до $20–25 млн/год.

Органические продукты

Organic Original, Galeks-Agro, EthnoProduct — работают по стандартам EU Organic. Утрата рынка ЕС означает стратегическое сужение деятельности.

По оценкам Украинской аграрной конфедерации, ориентировочные потери по отраслям выглядят следующим образом:

Экономика в целом: $2,5–3,5 млрд/год.

Птицеводство: до $400–500 млн/год.

Сахарная промышленность: до $100–120 млн/год.

Мёд: до $80–100 млн/год.

Переработка овощей и фруктов: до $60–90 млн в год.

Отдельные предприятия (МХП, Астарта, Agrofusion): от $20 до $250 млн/год.

"Наибольшие потери понесут именно те компании, которые инвестировали в евроинтеграцию, сертификацию и логистическую адаптацию. Их зависимость от рынка ЕС оборачивается структурным риском при сужении доступа к нему", — предостерегает Павел Коваль.

Вместе с тем, отмечает аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, самые известные украинские аграрные компании-экспортеры пострадают в меньшей степени, поскольку, как правило, специализируются на экспорте необработанного сырья и смогут перенаправить экспорт в Африку и Азию. Среди таких компаний, в частности, – Кернел или Нибулон. Они — зерновики, и европейский рынок для них не является ключевым.

А вот для небольших компаний, производящих продукцию со значительной долей добавленной стоимости, переориентация на новые рынки сбыта может оказаться гораздо более болезненной.

Отрасли, которые не пострадают

Хотя большинство экспортозависимых отраслей АПК ощутят давление, существует ряд секторов, которые пострадают минимально или даже извлекут выгоду, говорит глава Украинской аграрной конфедерации.

Не пострадают:

Экспорт зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень). Экспорт этих культур не подпадает под тарифные квоты (согласно Приложению I-A Соглашения об ассоциации). При стабильной логистике производители могут сохранить или даже нарастить экспорт.

Металлургия и машиностроение. 8 мая Европейский парламент проголосовал за продолжение торговых преференций для украинского импорта — отмену пошлин и квот на железо и сталь до июня 2028 года. Поэтому этот сегмент украинского экспорта уйдет от торговых потерь в ближайшие три года.

ІТ и интеллектуальные услуги. Этот сектор находится полностью вне действия тарифных режимов. Рынок ЕС открыт для аутсорсинга и стартапов, поддерживается инструментами Horizon Europe и Digital Europe.

Выиграть от нынешней ситуации могут животноводы, говорит Павел Мартышев из KSE. Одним из последствий отмены беспошлинной торговли с ЕС станет увеличение объемов продаж зерна на внутреннем рынке, из-за чего могут подешеветь корма.

Выиграть может также кондитерская отрасль. Причина — аналогичная: из-за сокращения экспорта сахара в ЕС и вследствие перенасыщения внутреннего рынка цены на сладкую продукцию могут снизиться. И кондитеры, кстати, очень радуются этому факту.

"Возможно, выиграют и маслобойщики. Если ЕС ограничит импорт рапса и соевых бобов, то у украинских переработчиков будет больше сырья", — говорит собеседник Delo.ua.

Что дальше

Отмена автономных торговых мер со стороны Европейского Союза — это не просто техническая коррекция таможенной политики. Это тест на стратегическую способность сторон мыслить в логике долгосрочного партнерства, уверен гендиректор Украинской аграрной конфедерации. Для Украины это момент истины, когда обнаруживается реальная глубина евроинтеграции. Для ЕС это испытание на зрелость в вопросе солидарности не на словах, а на деле.

Текущие сигналы из Брюсселя указывают на прагматичное сворачивание чрезвычайных режимов и постепенное возвращение к догматическим нормам. Такой подход понятен внутриевропейскому рынку, но совершенно недостаточен в ситуации военной экономики соседней страны, которая выполняет роль стратегического буфера и партнера одновременно.