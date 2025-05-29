Шмыгаль рассказал, представляет ли угрозу Украине возвращение квот ЕС на агроэкспорт

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что возвращение Европейским Союзом квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое вступит в силу с 6 июня 2025 г., не создает рисков для отечественного экспорта в ближайшей перспективе.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что этот семимесячный объем, который мы будем иметь в квотах, будет достаточным, чтобы Украина не почувствовала ухудшения условий, которые мы имели в течение предыдущих трех лет", — сказал Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндской Республики Петтером Орпо в среду в Киеве.

Он также выразил надежду, что уже в 2025 году Еврокомиссия и Украина подпишут соответствующие изменения соглашению об ассоциации.

Шмигаль заверил, что украинские и европейские компании, уже заключившие контракты на поставки в пределах квот, не почувствуют негативных изменений.

"Соответственно и украинский и европейский бизнес, который уже имеет подписанные контракты в пределах заключенных объемов и квот, не почувствует ухудшения. Угроз, по состоянию на сегодняшний день в ухудшении условий, в краткосрочной перспективе, нет, — подытожил он.

По словам Шмыгаля, зона свободной торговли между Украиной и ЕС продолжит действовать после 6 июня, хотя и с определенными ограничениями. Европейская комиссия и Украина достигли предварительной договоренности о временном механизме, а квоты устанавливаются на уровне 7/12 от обычного годового объема и будут действовать до внесения изменений в статью 29 соглашения об ассоциации.

Напомним, что квоты на импорт украинской аграрной продукции были упразднены в 2022 году как часть антикризисной поддержки Украины после начала полномасштабной войны. Восстановление ограничений в виде сокращенных квот будет действовать до конца 2025 года, а ЕС параллельно готовится к обновлению углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной.