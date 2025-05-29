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Шмигаль розповів, чи становить загрозу для України повернення квот ЄС на агроекспорт

квоти
Денис Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо / Тelegram

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що повернення Європейським Союзом квот на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке набуде чинності з 6 червня 2025 року, не створює ризиків для вітчизняного експорту у найближчій перспективі.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна ".

"Ми розуміємо, що цей семимісячний обʼєм, який ми будемо мати в квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали продовж попередніх трьох років", — сказав Шмигаль на на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтером Орпо в середу в Києв.

Він також висловив сподівання, що вже у 2025 році Єврокомісія та Україна підпишуть відповідні зміни до угоди про асоціацію.

Шмигаль запевнив, що українські та європейські компанії, які вже уклали контракти на постачання в межах квот, не відчують негативних змін.

"Відповідно і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення. Загроз, станом на сьогодні в погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає, — підсумував він.

За словами Шмигаля, зона вільної торгівлі між Україною та ЄС продовжить діяти після 6 червня, хоча й з певними обмеженнями. Європейська комісія та Україна досягли попередньої домовленості щодо тимчасового механізму, а квоти встановлюються на рівні 7/12 від звичайного річного обсягу та залишатимуться чинними до внесення змін до статті 29 угоди про асоціацію.

Нагадаємо, що квоти на імпорт української аграрної продукції були скасовані у 2022 році як частина антикризової підтримки України після початку повномасштабної війни. Відновлення обмежень у вигляді скорочених квот діятиме до кінця 2025 року, а ЄС паралельно готується до оновлення поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з Україною.

Автор:
Тетяна Гойденко