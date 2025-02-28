ЄС не планує повертати квоти на експорт молочних продуктів з України

Молочна продукція з України не фігурує в європейському переліку sensitive goods, "чутливих" харчових продуктів, на ввіз яких можуть бути введені квоти з 5 червня 2025 року. Про це повідомив провідний аналітик агентства "Інфагро" Максим Фастєєв, посилаючись на заяву директора з торгівлі та економіки Європейської молочної асоціації (EDA) Лоренса ван Делфта.

"Вчора Тарас Висоцький (перший заступник міністра агрополітики України — ред.) підтвердив, що молочні продукти не фігурують в якості "чутливої" для ЄС галузі. Тому маємо високі шанси збереження вільної торгівлі для цієї галузі", — написав Максим Фастєєв.

Також аналітик цитує слова Лоренса ван Делфта:

Угода про асоціацію між Україною та ЄС та поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі створюють основу для тісніших економічних зв’язків. Наступним кроком є ​​наполягання на постійній лібералізації тарифів і усунення будь-яких адміністративних бар’єрів, які перешкоджають вільній торгівлі молочною продукцією. Ми визнаємо, що повна лібералізація торгівлі між ЄС та Україною є складним процесом, який вимагає ретельного управління, і ми віримо, що Європейська комісія дотримуватиметься відповідного підходу.

Вже наступного тижня відбудеться наступний раунд переговорів щодо торгівельної політики та імпорту до ЄС українських агротоварів. Переговори проводитиме торгпред України Тарас Качка і представники Єврокомісії.

Нагадаємо, ЄС може знову накласти обмеження на експорт частини українських агропродуктів: меду, кукурудзи, висівок, круп, цукру, яєць та м'яса птиці.

Тарас Качка підкреслив, що найбільш запекла дискусія очікується навколо квотування цукру. Гострим питанням також залишається імпорт до ЄС українського м`яса птиці, яке, на думку Єврокомісії, мають поставляти не агрохолдинги, а малі та середні виробники.

Торгпред України висловив сподівання, що перелік чутливих товарів для імпорту в ЄС буде узгоджено в найближчі тижні.

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини звернулися до Єврокомісії із закликом взагалі скасувати автономні торгівельні заходи для аграрної продукції з України.

Угорський міністр агрополітики Іштван Надь заявив, що Європейська комісія повинна знайти "довгострокове рішення для подолання ринкових труднощів, спричинених українською сільськогосподарською продукцією". ЄК має повернутися до довоєнних квот, запровадити захисні заходи щодо сільськогосподарської продукції, а також автоматичний захист й індивідуальні квоти на регіональній основі для прикордонних держав-членів.

13 травня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік — до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

З 19 червня 2024 року були введені мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

У липні минулого року Євросоюз повернув тарифні квоти на яйця та цукор з України через збільшення обсягів імпорту.