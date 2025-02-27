На експорт яких українських агропродуктів ЄС може знову накласти обмеження

Україна працює з Європейською Комісією над спільним рішенням щодо торговельної політики та імпорту до ЄС українських агротоварів після завершення 5 червня дії автономних торговельних заходів.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговельний представник України Тарас Качка на конференції "Агросектор 2025: Виклики та можливості у нових реаліях", пише "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що 2022 року Україна відправляла до ЄС чимало товарів у режимі вільної торгівлі.

"Український уряд наразі обговорює з Єврокомісією, яким буде після 5 червня торговельний режим для товарів, щодо яких запроваджено тарифні квоти та обмеження", - зазначив він.

Качка нагадав, що до переліку чутливих товарів, визначених в рамках угоди з ЄС, відносяться мед, кукуруза, висівки, крупи, цукор, яйця та м'ясо птиці. По кожному з них український уряд напрацював рішення і сформував позицію, яку наразі обговорюється з ЄС.

Політизація експорту

Застереження з боку Єврокомісії торгпред України описав як "дуже слушні й дуже важливі". Всі ці заходи допоможуть інтегрувати українські товари до європейського ринку.

"Проблема - не цифри, проблема - політика. Де, як політизується Україна з фермерами чи політиками, які грають на почуттях фермерів. За жодним з товарів, за які нас звинувачують, ми не маємо якоїсь надмірної продуктивності. Якщо говоримо про кукурузу, то кукурудзи в Європейському Союзі виробляється більше, ніж в Україні. А пшениці тим більше", - зауважив торгпред України, додавши, що 27 держав-членів ЄС у сезоні-2024 виростили 135 млн тонн пшениці, що закріпляє за ЄС статус лідера з виробництва цієї зернової культури.

Чекають слушної миті

Качка порівняв українську переговорну сторону з рибалкою, який чекає слушної миті для початку переговорів, коли ситуація щодо чутливих товарів не буде надмірно політизованою. Але рішення має бути знайдено до 6 червня.

За прогнозом Качки, для української кукурудзи швидше за все надмірних обмежень не буде, оскільки ЄС потребує більше, ніж встановлене для України обмеження в 15 млн тонн на календарний рік. Щодо пшениці, то тут питання залишається відкритим, оскільки на цей товар у різних країн ЄС є різний попит.

"Очевидно, що найбільш запекла дискусія буде по цукру, де ми стрибнули у виробництві, але це не означає, що ми знищили ринок Європейського Союзу. Ми насправді допомогли Європейському Союзі пройти якісь дефіцитні періоди, тому параметри торгівлі зміняться", - сказав торгпред України.

За його словами, гострим питанням також залишається імпорт до ЄС українського м`яса птиці, яке, на думку Єврокомісії, мають поставляти не агрохолдинги, а переважно малі та середні виробники.

Торгпред України висловив сподівання, що в найближчі тижні питання долі списку чутливих товарів для імпорту в ЄС буде узгоджено.

Зауважимо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Експорт агропродукції з обмеженнями

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

З 19 червня були введені мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

У липні Євросоюз повернув тарифні квоти на яйця та цукор з України через збільшення обсягів імпорту.