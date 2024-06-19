ЄС вводить мита на імпорт українського вівса: у чому причина

З 19 червня при експорті до Європейського Союзу застосовуватимуться мита на український овес, оскільки Україна перевищила встановлені квоти.

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Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Зазначається, що згідно оновленої угоди про торгівлю між Украною та ЄС, передбачене екстрене гальмування для кількох продуктів, включаючи овес, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.

Для вівса цей середній обсяг становить 2.440,56 т. Після досягнення цього обсягу Комісія повторно запроваджує відповідну тарифну квоту.

"Квота на овес встановлена ​​на рівні 4 тис. тонн. Оскільки імпорт з початку 2024 року перевищує цей обсяг, мита застосовуватимуться до кінця 2024 року. Квота знову буде доступна з 1 січня 2025 року", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Там додають, що Україна експортувала трохи більше 7 000 тонн вівса до третіх країн у 2022 році та 11 173 тонни з липня 2023 року по травень 2024 року. Окрім ЄС, Україна експортує овес до Індії, Іраку, Лівії, Марокко, Південної Африки, Швейцарії, Туреччина та В’єтнаму та інших країн

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема меду, круп, кукурудзи, м'яса птиці, яєць, вівса, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Україна припинила експорт цукру до ЄС

30 травня Кабінет міністрів України запровадив нульову квоту на експорт цукру до країн Європейського Союзу. Зупинка експорту цукру триватиме до кінця 2024 року.

Раніше Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціював закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що такі дії демонструють конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.