"Укрцукор" закликав Кабмін зупинити експорт цукру до ЄС

Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулася до Кабінету Міністрів з проханням терміново встановити нульову квоту на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік.

Про це повідомили у пресслужбі асоціації.

Причиною цього є досягнення граничного обсягу поставок українського цукру в ЄС, передбаченого рішенням Європейського Союзу.

Фактично, "Укрцукор" ініціює закриття кордону України для експорту цукру в ЄС, оскільки експортні поставки вже сягнули 262,6 тисяч тонн - квоти на 2024 рік.

В асоціації вважають, що таке звернення демонструє конструктивну позицію українських виробників цукру та їхню готовність інтегруватися у європейський ринок відповідно до його вимог.

Нагадаємо, 13 травня Рада ЄС продовжила тимчасові преференції для України в торгівлі ще на рік - до 5 червня 2025 року. Водночас передбачено механізм екстреного гальмування для чутливих товарів, зокрема цукру, якщо імпорт перевищить встановлені обсяги.

Аналогічні заходи можуть застосувати у 2025 році, якщо український експорт до 5 червня наступного року перевищить 5/12 квоти, визначеної на 2024 рік.

Додамо, що в 2023 році експорт цукру з України досяг 506 тис. тон, що дозволило українським виробникам заробити $390 млн. Такі дані наводить портал Share UA Potential з посиланням на попередні дані Державної митної служби.

В 2023 році показники експорту вдалося наростити маже втричі - в 2022 році на зовнішні ринки поставлено 181 тис. тонн цукру вартістю $139 млн. Таким чином, за цим показником Україна майже наблизилась до рекордних за часи незалежності 2017 і 2018 років, в кожному з яких було експортовано майже по 600 тис. тонн.

ЄС лякає ріст експорту українського цукру

Польські виробники цукрового буряка звернулися до нового міністра сільського господарства з вимогою заборонити імпорт українського цукру до Польщі, стверджуючи, що це становить загрозу для їхнього бізнесу.

Підприємці пояснюють це тим, що після тимчасового скасування квот на імпорт української сільськогосподарської продукції в ЄС, імпорт українського цукру значно зріс і це серйозно ударило по підприємцям країн Євросоюзу, що є сусідами з Україною.

Крім того, у кінці листопаду французькі виробники цукрових буряків також вимагали реекспортувати зростаючий імпорт цукру з України за межі Європи, щоб не завдати шкоди місцевим виробникам.

"Нам потрібна чітка відповідь від Європейської комісії щодо управління надходженням цукру у майбутньому", – заявила група французьких виробників CGB.

Голова правління "Укрцукор" Назар Михайловін зазначає, що у разі введення заборони імпорту цукру з України до ЄС, це призведе до того, що цукрові заводи будуть працювати у збиток, внутрішній ринок стане перенасиченим, адже наразі попиту немає взагалі, тому цукрові заводи будуть банкротувати і закриватись.

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