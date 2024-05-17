"Укрсахар" призвал Кабмин остановить экспорт сахара в ЕС

Национальная ассоциация сахарников Украины "Укрсахар" обратилась в Кабинет Министров с просьбой срочно установить нулевую квоту на экспорт сахара в Евросоюз на 2024 год.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации.

Причиной тому является достижение предельного объема поставок украинского сахара в ЕС, предусмотренного решением Европейского Союза.

Фактически "Укрсахар" инициирует закрытие границы Украины для экспорта сахара в ЕС, поскольку экспортные поставки уже достигли 262,6 тысячи тонн - квоты на 2024 год.

В ассоциации считают, что такое обращение демонстрирует конструктивную позицию украинских производителей сахара и готовность интегрироваться в европейский рынок в соответствии с его требованиями.

Напомним, 13 мая Совет ЕС продлил временные преференции для Украины в торговле еще на год - до 5 июня 2025 года. В то же время, предусмотрен механизм экстренного торможения для чувствительных товаров, в частности сахара, если импорт превысит установленные объемы.

Аналогичные меры могут быть применены в 2025 году, если украинский экспорт к 5 июня следующего года превысит 5/12 квоты, определенной на 2024 год.

Добавим, что в 2023 году экспорт сахара из Украины достиг 506 тыс. тонн, что позволило украинским производителям заработать $390 млн. Такие данные приводит портал Share UA Potential ссылаясь на предварительные данные Государственной таможенной службы.

В 2023 году показатели экспорта удалось нарастить почти втрое - в 2022 году на внешние рынки поставлено 181 тыс. тонн сахара стоимостью $139 млн. Таким образом, по этому показателю Украина почти приблизилась к рекордным за время независимости 2017 и 2018 годам, в каждом из которых было экспортировано почти по 600 тысяч тонн.

ЕС пугает рост экспорта украинского сахара

Польские производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства с требованием запретить импорт украинского сахара в Польшу, утверждая, что это представляет угрозу для их бизнеса.

Предприниматели объясняют это тем, что после временной отмены квот на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС, импорт украинского сахара значительно вырос и это серьезно ударило по соседствующим с Украиной предпринимателям стран Евросоюза.

Кроме того, в конце ноября французские производители сахарной свеклы также требовали реэкспортировать растущий импорт сахара из Украины за пределы Европы, чтобы не нанести ущерб местным производителям.

"Нам нужен четкий ответ от Европейской комиссии по управлению поступлением сахара в будущем", – заявила группа французских производителей CGB.

Председатель правления "Укрсахар" Назар Михайловин отмечает, что в случае введения запрета импорта сахара из Украины в ЕС, это приведет к тому, что сахарные заводы будут работать в убыток, внутренний рынок станет перенасыщенным, ведь спроса нет вообще, поэтому сахарные заводы будут банкротиться и закрываться.

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