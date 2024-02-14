ЕС может ограничить импорт украинского сахара, курятины и яиц: будут ли закрываться производства

Массовые протесты европейских фермеров против импорта в Евросоюз украинской агропродукции поставили перед руководством ЕС сложный вопрос: как сохранить поставки из Украины и не раздражать местных производителей. Для этого в июне 2024 г. планируется ввести квоты на чувствительные для европейских фермеров товары: сахар, мясо птицы (преимущественно курятину) и яйца. Украинские производители от этого не в восторге. Они и так страдают от войны и нарушения логистических цепочек, а теперь вынуждены искать альтернативные рынки для сбыта продукции.

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Европейский АПК беспокоит конкуренция со стороны украинской сельхозпродукции, это касается как динамики роста импорта, так и сравнительно невысоких цен на украинские товары. Под давлением бастующих фермеров ЕС уже ввел ограничения на импорт украинского зерна, оставив лишь возможность транзита.

Местные производители также выразили недовольство ростом предложения со стороны украинской агропродукции: против ввоза сахара и курятины протестуют французы, поляки требуют эмбарго на сахар из Украины.

Рост импорта в ЕС украинской агропродукции в 2022-2023 годах стал следствием временной отмены с 2022 года импортных квот и пошлин для поддержки экономики Украины в условиях полномасштабной войны с РФ. Режим беспошлинной торговли с Украиной будет действовать до 6 июня. Участники рынка ожидают, что он будет продлен до середины 2025 года, но с ограничениями для сахара, курятины, куриных яиц и яичных продуктов.

Европа — главный рынок сбыта украинского сахара, яиц и курятины

Институт аграрной экономики подсчитал, что поставки отечественной сельхозпродукции в ЕС в 2023 году достигли $12,6 млрд, что на 3,8% меньше рекордного показателя 2022 года в $13,1 млрд.

Выручка от продаж в ЕС товаров, на которые могут ввести квоты. Данные: ИАЭ, графика: Delo.ua

Уже несколько лет ЕС выступает главным рынком для сбыта целого ряда различных агропродовольственных продуктов из Украины, среди которых и товары, на которые могут быть введены квоты. По результатам прошлого года их доля в общем экспорте из Украины следующая:

яичные продукты — 92%;

сахар и сахарные кондитерские изделия — 82%;

яйца — 64%;



мясо птицы — 51%.



Европейский рынок остается основным для формирования доходов украинского АПК , он характеризуется меньшими рисками и более доступной логистикой по сравнению со странами Азии и Африки.

0,8% Столько рынка ЕС занимают яйца из Украины

Хотя для Украины рынок ЕС является ключевым, украинская продукция составляет лишь небольшую долю общего европейского потребления — доля украинской продукции мяса птицы в ЕС составляет 1,6%, а яиц — 0,8%. Фактически украинский производитель не влияет на европейский рынок, отмечает исполнительный директор союза "Союз птицеводов Украины" (СПУ) Сергей Карпенко в комментарии для издания Delo.ua.

Квоты будут рассчитывать с учетом прошлогоднего импорта

Европейская комиссия 31 января 2024 года опубликовала проект регламента о продлении на год торговых преференций для Украины. Организация планирует не возобновлять действовавшие до полномасштабной войны с РФ квоты, а ввести механизм защиты от значительных объемов украинского импорта.

"Для наиболее чувствительных продуктов — мяса птицы, яиц и сахара, предусмотрено экстренное торможение, которое стабилизировало бы импорт на уровне средних объемов импорта в 2022 и 2023 годах. Это значит, что если импорт этих продуктов превысит эти объемы, пошлины будут повторно введены, чтобы объемы импорта существенно не превышали показатели предыдущих лет", — объясняется в постановлении.

Сергей Карпенко объясняет, что в случае принятия проекта постановления механизм "экстренного торможения" будет работать так: если в период с 6 июня 2024 года по 31 декабря 2024 года кумулятивные объемы импорта яиц, мяса домашней птицы или сахара с начала 2024 года достигнут соответствующего среднего арифметического объема импорта в 2022 и 2023 годах, Еврокомиссия должна в течение 21 дня:

ввести до 31 декабря 2024 для соответствующего продукта "довоенную" тарифную квоту, которая действовала до момента либерализации торговли в 2022 году;

ввести с 1 января 2025 года тарифную квоту, равную пяти двенадцатым этого среднего арифметического значения, или соответствующую тарифную квоту, действовавшую до момента либерализации торговли, исходя из большего по объему показателя.

Таким образом, в 2024 году у Украины есть шанс "откатиться" в объемах поставок в ЕС этих продуктов на уровень "довоенных" квот, если за второе полугодие объемы превысят средние показатели за 2022 и 2023 годы. Разница между нынешним режимом торговли без квот и с квотами уровня 2021 достаточно существенна:

Продукт Объем квоты и на 2021 год, тыс. тонн Экспорт из Украины в ЕС в 2022 году, тыс. тонн Экспорт в ЕС в 2023 году, тыс. тонн Соотношение 2023 год с довоенным показателем Мясо птицы 90 (70 - части тушки, и 20 - целые тушки) 131,7 171,1 рост в 1,9 раза Яйца и яичные продукты 6 (по 3 для яиц и яичных продуктов) 19,8 39,6 рост в 6 раз Данные: СПУ

По состоянию на сегодняшний день еще точно неизвестно, какой именно объем продукции будет считаться средним значением за 2022/2023 годы, подчеркивает глава ассоциации. Он зависит от базы вычисления, используемой Еврокомиссией для проведения расчетов, поэтому сейчас СПУ не может назвать точные объемы квоты.

Производство и экспорт сахара учитывается по маркетинговым годам (МР), с сентября по август, напоминает временный исполняющий обязанности главы ассоциации "Укрсахар" Назар Михайловин. Экспорт сахара из Украины в ЕС в 2023/2023 МГ составил 415 тыс. тонн, тогда как квота на 2021 год – 20,7 тыс. тонн.

Представители отрасли уже ориентировочно знают, что Еврокомиссия позволит Украине ввезти в 2024 году до 320 тыс. тонн сахара, отмечает эксперт. Производители сахара и Минагрополитики договорились не отправлять в ЕС в 2023/2024 МГ более 650 тыс. тонн сахара, и этот объем планируется полностью отгрузить до конца июня, за два месяца до окончания МГ.

Он добавляет, что в 2023-2024 производственном году украинские сахарные заводы произвели 1,8 млн. т сахара при внутреннем потреблении около 950 тыс. тонн.

Квоты нанесут убытки для сахарозаводчиков и птицеводов

Предложенное Еврокомиссией решение значительно ухудшает условия торговли, действовавшие в течение 2022-2023 годов, подчеркивает Сергей Карпенко. Хотя проект регламента будет еще рассматривать Европарламент и Совет министров ЕС, надеяться на улучшение предложенных Еврокомиссией условий импорта мяса птицы и яиц, пожалуй, не стоит . Европейские аграрные ассоциации и фермеры, вероятно, "продавят" это решение путем забастовок, перекрытием дорог и пунктов пересечения границы с Украиной.

Введение квот будет иметь важное значение для дальнейшего развития птицеводства, торгового баланса и макрофинансовой стабильности Украины на ближайшие годы.

"Благодаря, в том числе, либерализации торговли со странами ЕС, Украине удалось сохранить существующие объемы производства мяса птицы и возобновить производство яиц, существенно сократившееся в 2022 году". Сергей Карпенко Глава СПУ

Рынок ЕС также важен для Украины, поскольку дал возможность компенсировать снижение внутреннего потребления в Украине и экспортировать излишки продукции в европейские страны, где количество потребителей увеличилось за счет миграции украинцев.

В случае утверждения таких условий торговли на 2024-2025 годы, производители вынуждены будут либо сокращать производство, либо увеличивать экспорт на неевропейские рынки, констатирует эксперт. На сегодняшний день это крайне сложная задача из-за сложной и дорогостоящей логистики.

Но даже в условиях будущих квот птицеводы рассматривают уменьшение объемов производства и поголовья как крайний шаг .

Похожая ситуация и в сахарной отрасли — в случае ограничения его поставок в ЕС производители будут искать рынки сбыта в Азии и Африке, отмечает Назар Михайловин. Пока нет точной информации, будет ли сокращаться производство сахара в Украине, закроется ли часть сахарозаводов, и какие именно предприятия находятся в зоне риска.

В поисках альтернативных рынков

Производители сахара совместно с профильным министерством работают над открытием в Одессе контейнерных перевозок сахара по морю, по маршруту, аналогичному "зерновому коридору".

"У нас и сейчас происходят отгрузки в Китай и страны Африки, например, в Камерун, но из-за портов других стран. Это может быть либо Гданьск, либо через Румынию, либо через Болгарию. Но тогда очень высокая стоимость логистики". Назар Михайловин И.о. главы "Укрсахар"

Большая проблема для экспортеров — как заинтересовать иностранные компании отправлять свои суда-контейнеровозы в порты Большой Одессы. Это существенно увеличило бы объемы экспорта и повысило конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках. Однако, для этого должно нормально работать страхование рисков для транспортных компаний. Также европейский рынок обычно является премиальным, и перенаправляя сахар в другие регионы стоит закладывать цены, на 10-15% ниже европейских, отмечает глава "Укрсахара".

Также отрасль беспокоят другие факторы, негативно влияющие на товарооборот — блокирование погранпереходов на границе с Украиной, а также ситуация с безопасностью на юге Красного моря, когда из-за атак торговых судов увеличились продолжительность доставки и стоимость фрахта, подчеркивает Сергей Карпенко.

Исходя из возможных ограничений экспорта в страны ЕС, уже сейчас необходимо налаживать торговые связи с потребителями на других рынках.