Из-за кризиса в Красном море Украина сократила экспорт агропродукции – Сольский

В январе произошло сокращение экспорта украинской агропродукции, вызванное кризисом в Красном море и обстрелом судов, идущих через международные воды на фоне военных действий в Секторе Газа.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, пишет Forbes.

Сольский пояснил, что часть украинской экспортной продукции направляется через Красное море в Азию, Китай и другие страны, а также в Восточную Африку, где движение судов значительно замедлилось из-за резких обстоятельств. Это привело к приблизительному уменьшению объема вывоза из портов на 20%.

По его словам, значительный объем экспорта был зафиксирован в декабре, но поставки в январе снизились. Причиной этого новогодние праздники и проблемы в Красном море.

Несмотря на это, в последнюю неделю отмечено возобновление экспорта.

Что происходит в Красном море

В декабре атаки на суда, пересекающие международные воды Красного моря, участились из-за увеличения военных действий в секторе Газа. Йеменские хуситы, поддерживающие ХАМАС, отвечают за обстрелы гражданских судов, которые связывают с Израилем или направляются туда.

Международный водный путь, соединяющий Красное и Средиземное моря, является ключевым торговым маршрутом для 10-15% мировой торговли и 30% контейнерных перевозок. Атаки хуситов уже привели к повышению цен на нефть и природный газ. Несколько судоходных компаний, в том числе AP Moeller-Maersk AS и Hapag-Lloyd, приостановили проход своих судов через Красное море.

В результате количество контейнеровозов в устье Красного моря, следующих к или из Суэцкого канала, в первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Приступы йеменских хуситов на корабле в Красном море заставили многие компании перенаправить грузы в обход Африки, что привело к увеличению времени и расходов в дороге.

В ответ на атаки на судоходство, в ночь на 18 января, Соединенные Штаты совершили новые удары по пусковым установкам хуситов в Йемене. Атаковано было 14 пусковых установок, на которых, по данным Вашингтона, хуситы разместили ракеты, представляющие потенциальную угрозу для торговых и военных судов.

Источник фото: ua.depositphotos.com