Через кризу в Червоному морі Україна скоротила експорт агропродукції – Сольський

У січні відбулося скорочення експорту української агропродукції, яке викликане кризою в Червоному морі та обстрілом суден, які йдуть через міжнародні води на тлі воєнних дій у Секторі Гази.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, пише Forbes.

Сольський пояснив, що частина української експортної продукції направляється через Червоне море в Азію, Китай та інші країни, а також в Східну Африку, де рух суден значно сповільнився через різкі обставини. Це призвело до приблизного зменшення обсягу вивезення з портів на 20%.

За його словами, значний обсяг експорту був зафіксований у грудні, але постачання в січні зменшилися. Причиною цього є новорічні свята та проблеми в Червоному морі.

Незважаючи на це, в останній тиждень відзначено відновлення експорту.

Що відбувається в Червоному морі

В грудні атаки на судна, що перетинають міжнародні води Червоного моря, почастішали через збільшення воєнних дій у Секторі Гази. Єменські хусити, які підтримують ХАМАС, відповідають за обстріли цивільних суден, які пов'язують з Ізраїлем або прямують туди.

Міжнародний водний шлях, який з'єднує Червоне та Середземне моря, є ключовим торговим маршрутом для 10-15% світової торгівлі та 30% контейнерних перевезень. Атаки хуситів вже призвели до підвищення цін на нафту та природний газ. Кілька судноплавних компаній, зокрема A.P. Moeller-Maersk AS і Hapag-Lloyd, припинили прохід своїх суден через Червоне море.

Внаслідок цього кількість контейнеровозів у гирлі Червоного моря, які прямують до або з Суецького каналу, в перший тиждень січня скоротилася на 90% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправити вантажі в обхід Африки, що призвело до збільшення часу та витрат у дорозі.

У відповідь на атаки на судноплавство, в ніч на 18 січня, Сполучені Штати здійснили нові удари по пускових установках хуситів у Ємені. Атаковано було 14 пускових установок, на яких, за даними Вашингтона, хусити розмістили ракети, що становлять потенційну загрозу для торгових та військових суден.

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