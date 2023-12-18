Цьогоріч експорт агропродукції з України знизився на 7%

За даними Державної митної служби, обсяг експорту агропродовольчої продукції України на зовнішні ринки у січні-листопаді 2023 року склав 19 637 млн доларів, що на 7% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Микола Пугачов.

Незважаючи на це, агропродовольча продукція продовжує відігравати ключову роль в загальному експорті України, складаючи 60%. Зернові та олійні культури, олія, залишки харчової промисловості, м'ясо і субпродукти становлять 87% її вартості.

У той же час, імпорт продовольства за 11 місяців 2023 року зріс на 16%, до 6217 млн доларів США. Зберігається структура імпорту, із найбільшими витратами на рибу і морепродукти, плодово-ягідну продукцію, алкогольні та безалкогольні напої.

Пугачов підкреслив, що 2023 рік став викликом для українських експортерів через війну, заборони та обмеження на ввезення товарів, а також блокаду руху вантажівок на кордоні з Польщею, ускладнюючи експорт та транзит.

"Існуючі перешкоди призводять не лише до загального зниження доходів для українських галузевих експортерів, але й фактично роблять неефективними і слабкопрогнозованими будь-які заходи зовнішньоекономічної діяльності", - вважає науковець.

Прогнозуючи розвиток подій, вчені Інституту аграрної економіки передбачають, що у 2023 році обсяг агроапродовольчого експорту буде на рівні минулого року, але, якщо ситуація не покращиться, у 2024 році утримувати його обсяги стане значно важче.

Аграрії закликають відмовитись від непродуманих законодавчих рішень

Додамо, що в листопаді Українська зернова асоціація (УЗА) висловила глибоку занепокоєність можливою повною зупинкою експорту зерна з України. Причиною цього є ухвалення Верховною Радою певних законодавчих змін щодо експорту зернових та олійних, які викликають суперечності в законодавстві, особливо в податковій сфері.

УЗА особливо обурена ухваленням законопроектів 10168-2 та 10169-2, які були прийняті без участі бізнес-асоціацій, що може призвести до введення правил, які неможливо виконати і, відповідно паралічу на ринку зерна та повної зупинки його експорту з України.

Один із спірних пунктів — пропозиція реєструвати податкові накладні до моменту фізичного експорту зерна, що суперечить податковому законодавству. УЗА наголошує на тому, що такий підхід може призвести до неможливості фізичної поставки товару та затримок у реєстрації податкових накладних.

Відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

Через це УЗА заявляла, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть мільйонні збитки, а державний бюджет України недоотримує кошти. Тоді аграрії закликали владу втрутитися у ситуацію.

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