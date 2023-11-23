Непродумані законодавчі рішення: УЗА занепокоєна через можливу зупинку експорту зерна

Українська зернова асоціація (УЗА) висловила глибоку занепокоєність можливою повною зупинкою експорту зерна з України. Причиною цього є ухвалення Верховною Радою певних законодавчих змін щодо експорту зернових та олійних, які викликають суперечності в законодавстві, особливо в податковій сфері.

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Про це йдеться на сайті асоціації.

Згідно з повідомленням, УЗА особливо обурена ухваленням законопроектів 10168-2 та 10169-2, які були прийняті без участі бізнес-асоціацій, що може призвести до введення правил, які неможливо виконати і, відповідно паралічу на ринку зерна та повної зупинки його експорту з України.

Один із спірних пунктів — пропозиція реєструвати податкові накладні до моменту фізичного експорту зерна, що суперечить податковому законодавству. УЗА наголошує на тому, що такий підхід може призвести до неможливості фізичної поставки товару та затримок у реєстрації податкових накладних.

"В цьому випадку експортери можуть опинитись в ситуації, коли вони не можуть ні поставити товар, ні отримати оплати за нього, щоб зареєструвати податкову накладну", - наголошують в асоціації.

Ще одна неприйнятна норма на думку УЗА це — перенесення перевірки податкового кредиту на момент фізичної відправки зерна на експорт, що створює можливість для податкових органів затягувати перевірку. Це може призвести до великих збитків для експортерів. Окрім того, ці збитки ляжуть на фермерів, оскільки ризики будуть закладені в ціну закупівлі зерна у нього.

"В такому випадку, експортер буде змушений платити за простій суден в порту – збитки складуть мінімум $1,5-2 на тонні та можуть сягнути $50 тис і більше на добу. Ніхто з експортерів не буде ще більше йти на ризик в таких умовах", - зазначається в повідомленні.

Законопроекти також передбачають встановлення мінімальних цін на експортне зерно які мають бути на рівні нижчому, ніж середня біржова вартість за попередні 10 днів, але в асоціації запевняють, що такий механізм неможливо реалізувати.

Також він може призвести до штучного підвищення цін, що впливає на ринок зерна в Україні та негативно відбивається на аграрних виробників.

Аграрії закликають відмовитись від законодавчих нововведень

Зазначається, що у Верховній Раді депутатами вже зареєстровано низка альтернативних законопроектів, які нібито спрямовані на покращення регулювання ринку зерна, тоді коли зернова галузь в умовах війни намагається відновити експорт зерна, зокрема й через тимчасовий гуманітарний коридор.

В УЗА вважають, що нещодавнє запровадження Кабінетом міністрів України (Постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2023 р. №1132 та №1133) нових правил експорту агропродукції, які тільки-но починають працювати, повинні бути протестовані на предмет ефективності та не створювати перешкод для критичного важливого для держави, бюджету та оборони експорту України.

Відповідно до нововведень, експортувати агропродукцію, зокрема зернові та олійні, дозволено тільки тим компаніям, які пройдуть відповідну верифікацію експортера, не матимуть податкових заборгованостей та дотримуються валютного контролю.

Даний механізм верифікації агроекспортерів було запроваджено Кабміном 31 жовтня. Передбачено, що він діятиме до кінця 2024 року. Вже 10 листопада до нього було внесено перші зміни - розширено критерії віднесення експортерів до верифікованих

Нагадаємо, раніше Одеська обласна військова адміністрація постановила, що відтепер завантаження суден (барж) відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна.

Через це УЗА заявляла, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть мільйонні збитки, а державний бюджет України недоотримує кошти. Тоді аграрії закликали владу втрутитися у ситуацію.

Джерело фото: ua.depositphotos.com