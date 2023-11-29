У Єврокомісії вважають, що експорт агропродукції з України не шкодить ринкам ЄС

Європейська комісія стверджує, що аграрний експорт з України не має негативного впливу на ринки ЄС. Дана тема обговорювалася під час засідання комітету Європейського парламенту з питань сільського господарства та розвитку в Брюсселі.

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Про це повідомляє "Укрінформ".

Депутати обмінювались думками з членами Єврокомісії щодо ризиків для фермерів ЄС від зростання темпів постачання української продукції. Директор з питань сталого розвитку та підтримки доходів Генерального директорату з питань сільського господарства Єврокомісії, П'єр Баску зазначив, що наразі не виявлено значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС через українську сільгосппродукцію.

"Ми відстежуємо обсяги, ми відстежуємо динаміку цін, імпортну ціну на національному рівні, а також ціни на рівні ЄС, і ми публікуємо моніторинговий звіт кожні два місяці. Тож поки що ми не бачимо якихось дуже значних негативних наслідків для сільськогосподарського ринку ЄС", - сказав Баску.

Повідомляється, що комісія також працює над розвитком "коридорів солідарності" та зменшенням витрат на транзит з метою підтримки України в утриманні своїх поставок в ЄС та за його межами. Євродепутати вказують на важливість мінімізації негативного впливу на європейських фермерів, враховуючи зростання експорту з України.

"Коридори солідарності" виявилися важливими для української економіки, дозволяючи експортувати понад 108 мільйонів тонн товарів та імпортувати 38 мільйонів тонн іншої продукції на суму 123 мільярди євро. Загалом, Україна у 2023/2024 маркетинговому році (почався 1 липня) експортувала вже понад 12 мільйонів тонн зернових та зернобобових.

В той же час, віцепрезидентка аграрного комітету Мазалі Агілар заявила, що іспанські порти переповнені зерном не тільки з України та Росії, яке реалізується за неймовірно низькими цінами, що завдає шкоди місцевим виробникам.

"З таким тиском імпорту вони не можуть продовжувати працювати. Очевидно, що ми повинні показати нашу солідарність з Україною, але не за рахунок наших виробників зерна", - сказала вона, закликавши комісію вжити заходів, аби європейські виробники збіжжя не збанкрутували.

Євродепутати вважають, в першу чергу необхідно підтримувати саме транзит українських зернових через ЄС до кінцевих ринків.

Чому європейські аграрії бояться вступу України до ЄС

Якщо застосувати чинні прала ЄС при розширені союзу Україна могла б отримати 96,5 мільярдів євро від Спільної сільськогосподарської політики ЄС протягом семи років, що скоротить субсидії для фермерів існуючих держав-членів приблизно на 20%.

Україна також матиме право на отримання виплат у розмірі 61 мільярд євро з когезійних фондів ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах.

При цьому, побічний ефект від розширення для існуючих держав-членів включатиме скорочення сільськогосподарських субсидій приблизно на п’яту частину. Повне розширення може зайняти десятиліття, очікуваний масштаб необхідних змін рішуче змінить фінансову рівновагу всередині блоку.

Вплив України після вступу на режим сільськогосподарських субсидій ЄС буде найсуттєвішим. Україна стане найбільшим реципієнтом блоку, маючи 41,1 мільйона гектарів використовуваних сільськогосподарських площ, що посуне Францію на друге місце. Це означало б, що виплати для існуючих одержувачів впадуть на 20,3 відсотка на гектар кваліфікованих сільськогосподарських угідь.

Зауважимо, в Закарпатській області побудують "сухий порт" – мультимодальний логістичний хаб, який буде призначено для експорту зерна до країн Європейського Союзу. "Сухий порт", зокрема, сприятиме розвитку експортного потенціалу регіону та країни та дозволить місцевим агровиробникам розширити зовнішні ринки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com