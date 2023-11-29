В Еврокомиссии считают, что экспорт агропродукции из Украины не вредит рынкам ЕС

Европейская комиссия утверждает, что аграрный экспорт из Украины не оказывает негативного влияния на рынки Европейского Союза. Данная тема обсуждалась на заседании комитета Европейского парламента по вопросам сельского хозяйства и развития в Брюсселе.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Депутаты обменивались мнениями с членами Еврокомиссии по поводу рисков для фермеров ЕС от роста темпов поставок украинской продукции. Директор по устойчивому развитию и поддержке доходов Генерального директората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии, Пьер Баску отметил, что пока не выявлено значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС из-за украинской сельхозпродукции.

"Мы отслеживаем объемы, мы отслеживаем динамику цен, импортную цену на национальном уровне, а также цены на уровне ЕС, и мы публикуем мониторинговый отчет каждые два месяца. Поэтому пока мы не видим каких-либо очень значительных негативных последствий для сельскохозяйственного рынка ЕС", - сказал Баску.

Сообщается, что комиссия работает над развитием "коридоров солидарности" и уменьшением расходов на транзит с целью поддержки Украины в содержании своих поставок в ЕС и за его пределами. Евродепутаты указывают на важность минимизации негативного влияния на европейских фермеров, учитывая рост экспорта из Украины.

"Коридоры солидарности" оказались важными для украинской экономики, позволяя экспортировать более 108 миллионов тонн товаров и импортировать 38 миллионов тонн другой продукции на сумму 123 миллиарда евро. В целом Украина в 2023/2024 маркетинговом году (начался 1 июля) экспортировала уже более 12 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.

В то же время, вице-президент аграрного комитета Мазали Агилар заявила, что испанские порты переполнены зерном не только из Украины и России, которое реализуется по невероятно низким ценам, что наносит ущерб местным производителям.

"С таким давлением импорта они не могут продолжать работать. Очевидно, что мы должны показать нашу солидарность с Украиной, но не за счет наших производителей зерна", - сказала она, призвав комиссию принять меры, чтобы европейские производители зерна не обанкротились.

Евродепутаты считают, что в первую очередь необходимо поддерживать именно транзит украинских зерновых через ЕС к конечным рынкам.

Почему европейские аграрии боятся вступления Украины в ЕС

Если применить действующие прала ЕС при расширении союза, Украина могла бы получить 96,5 миллиардов евро от Совместной сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет, что сократит субсидии для фермеров существующих государств-членов примерно на 20%.

Украина также будет иметь право на получение выплат в размере 61 миллиарда евро из когезионных фондов ЕС, которые направлены на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах.

При этом побочный эффект от расширения для существующих государств-членов будет включать сокращение сельскохозяйственных субсидий примерно на пятую часть. Полное расширение может занять десятилетие, ожидаемый масштаб необходимых изменений решительно изменит финансовое равновесие внутри блока.

Влияние Украины после вступления в режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым существенным. Украина станет крупнейшим реципиентом блока, имея 41,1 миллиона гектаров используемых сельскохозяйственных площадей, что сдвинет Францию на второе место. Это означало бы, что выплаты существующим получателям упадут на 20,3 процента на гектар квалифицированных сельскохозяйственных угодий.

Заметим, в Закарпатской области построят "сухой порт" – мультимодальный логистический хаб, который будет предназначен для экспорта зерна в страны Европейского Союза. "Сухой порт", в частности, будет способствовать развитию экспортного потенциала региона и страны и позволит местным агропроизводителям расширить внешние рынки.

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