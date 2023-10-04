После вступления в ЕС Украина сможет получить 186 млрд евро

Согласно внутренним оценкам совместного бюджета Европейского Союза, вступление Украины в ЕС предоставит Киеву право получить около 186 миллиардов евро помощи в течение семи лет.

Об этом пишет Financial Times.

Моделирование Брюсселя относительно потенциального вступления девяти новых государств-членов подчеркивает глубокие политические и финансовые последствия расширения союза и очищения пути для членства Украины было главным приоритетом для лидеров ЕС после полномасштабного вторжения России в прошлом году.

FТ пишет, что официальные лица ЕС этим летом оценили потенциальные финансовые риски для бюджета Союза на 2021-2027 годы. Они были применены к расширенному союзу, включающему Украину, Молдову, Грузию и шесть западнобалканских государств. Финансовый итог добавления всех девяти членов в существующий бюджет, известный как многолетняя финансовая рамка, составит 256,8 миллиарда евро.

Если применить действующие прала ЕС при расширении союза, Украина могла бы получить 96,5 миллиардов евро от Совместной сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет, что сократит субсидии для фермеров существующих государств-членов примерно на 20%. Украина также будет иметь право на получение выплат в размере 61 миллиарда евро из когезионных фондов ЕС, которые направлены на улучшение инфраструктуры в более бедных странах-членах.

При этом побочный эффект от расширения для существующих государств-членов будет включать сокращение сельскохозяйственных субсидий примерно на пятую часть. Несмотря на то, что полное расширение может занять десятилетие или больше и заставит серьезно реформировать существующие бюджетные механизмы, ожидаемый масштаб необходимых изменений решительно изменит финансовое равновесие внутри блока.

"Всем государствам-членам придется платить больше и получать меньше из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые сейчас являются нетто-получателями, станут чистыми плательщиками", - сообщали в секретариате Совета ЕС.

По оценкам газеты, с девятью новыми государствами-членами текущий бюджет увеличится на 21% до 1,47 триллиона евро, что составит примерно 1,4% валового национального дохода 36 стран. Вступление девяти государств заставит провести ряд "дальновидных" корректировок, которые могут включать значительное увеличение чистых взносов в бюджет от более богатых государств, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

Сообщается, что влияние Украины после вступления в режим сельскохозяйственных субсидий ЕС будет самым существенным. Украина станет крупнейшим реципиентом блока, имея 41,1 миллиона гектаров используемых сельскохозяйственных площадей, что сдвинет Францию на второе место. Это означало бы, что выплаты существующим получателям упадут на 20,3 процента на гектар квалифицированных сельскохозяйственных угодий.

"Эти цифры никому не подойдут. Они четко дают понять, что будет необходима коренная и отраслевая реформа бюджета ЕС и его основных стратегий, если Украина хочет когда-нибудь присоединиться, или что весь украинский вопрос придется решать инновационно и вне существующих бюджетных структур ЕС", — сказал Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group в Европе.

Издание пишет, что лидеры ЕС встретятся в Испании уже в эту пятницу для первых детальных обсуждений о способах расширения и последствиях, как это изменит союз.

Напомним, 22 сентября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о возможном членстве в Европейском Союзе, а также предложить Киеву инициативу, направленную на обеспечение поддержки в сферах обороны и финансов от ее союзников.

Заметим, глава комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что Украина уже достигла значительных успехов после получения статуса кандидата в июне прошлого года, а в июле она высоко оценила "удивительный" прогресс Украины во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, соблюдения прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.

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