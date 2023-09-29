Промедление с "зеленой" модернизацией промышленности в Украине может стать препятствием к членству в ЕС

Промедление с имплементацией европейских "зеленых" директив может стать препятствием на пути вступления Украины в Европейский союз. Об этом говорится в статье " Сколько будет стоить Украине компромисс в сфере промышленного загрязнения ", опубликованной на Delo.ua.

В статье говорится, что в начале февраля 2023 года Европейская комиссия обнародовала аналитический отчет о соответствии Украины условиям членства в ЕС и по этому отчету оценка Украины была низкой. Средняя отметка страны по всем показателям составила всего 2,16 по пятибалльной шкале. А в сфере внешней среды и изменения климата Украина вообще получила единицу. В ЕС считают, что соответствие украинского экологического законодательства европейскому находится на базовом уровне, а сама страна находится в начале пути в этой сфере. Это несколько потрясло украинское сообщество.

Опрошенные эксперты достигли консенсуса относительно того, что в низкой оценке, которую Украина получила за экологию, нет ничего удивительного, поскольку Украина оценивала свой уровень выполнения Соглашения об ассоциации, а Европейская комиссия – уровень соответствия всего украинского законодательства европейским нормам. Соглашение об ассоциации готовилось с 2011 года, а подписано было в 2015 году, а с того момента в ЕС было принято гораздо больше регулировок в сфере защиты окружающей среды.

Также даже имплементируя европейские директивы, Украина очень часто делала это не в полной мере, а также с дополнительными нормами, искажающими первичную сущность документа. По мнению экспертов, хотя Украина действительно двигается к имплементации европейских экологических норм, но делает это очень медленно. Главным образом, это связано с недостаточным количеством специалистов в государственных органах, отсутствием дополнительного ресурса на национальном и местном уровнях, а также недейственной и непрозрачной системой финансирования природоохранных мероприятий.

Кроме этого, украинский бизнес противится изменениям, и необходимые законопроекты часто годами ожидают рассмотрения в Верховной Раде. Имплементация актов евроинтеграции часто предполагает более трудные и дополнительные процедуры оценки, анализа, консультаций, реестров и т.д. Бизнес считает эти дополнительные регуляции себе невыгодными. Кроме того, для него это означает большие затраты на модернизацию.

Например, по оценкам аналитического центра DiXi Group , общий объем CAPEX в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может достичь €4,130 млрд. НДТМ) в горно-металлургическом комплексе, по оценкам украинского информационно-аналитического центра GMK Center , в полномасштабное военное вторжение России в Украину, дополнительные инвестиции должны были составить $6,6 млрд. Другие аналитические центры приводят еще более пессимистические оценки – от €7,7 млрд до 8,3 млрд.

Денег недостаточно, а на поблажки рассчитывать не стоит

В статье сказано, что Украина сейчас находится в более сложных условиях, чем страны ЕС, поскольку там переход на новые более чистые технологии происходил постепенно и частично финансировался на средства фондов ЕС и других форм государственной поддержки.

Поддержка для Украины от ЕС тоже будет, например, в виде инструмента Ukraine Facility . Этот фонд предусматривает предоставление гарантий на сумму €8,9 млрд., а также €1,76 млрд. грантовых ресурсов (смешанное финансирование) для уменьшения рисков и поддержки инвестиций в ключевые стратегические сектора, которые будут определены в украинском плане восстановления. Благодаря гарантиям ЕС, частные инвесторы будут более заинтересованы инвестировать в Украину, невзирая на сложный геополитический контекст. Однако полностью рассчитывать только на поддержку ЕС не стоит.

В то же время государственное финансирование модернизации энергетического сектора потребует увеличения тарифов на электроэнергию для конечных потребителей. Увеличение тарифа для населения почти вдвое, до 2,68 грн/кВт-ч (€0,067/кВт-ч) с 1 июня вызвало неоднозначную реакцию в стране, где средняя зарплата в июле составила 16 570 грн (€411). Деньги, которые энергокомпании получают от этого повышения, должны пойти на восстановление энергетической инфраструктуры, разрушенной россиянами во время ракетных атак. Однако будет ли инфраструктура восстановлена на более "зеленых" началах под вопросом, поскольку эта инфраструктура просто требует быстрого ремонта.

Вместе с этим эксперты отмечают, что отсрочка сроков введения в действие "зеленых" норм, как того желает бизнес, способна сыграть с Украиной злую шутку. Особый вес эти нормы имеют для энергетики.

“Не всегда стоит рассчитывать на поблажки из-за того, что у нас сейчас идет война. В каких-то вопросах нам могут пойти навстречу, но думать, что нам простят грязные заводы из-за того, что у нас война тоже не правильно. Если мы вводим какие-то нормативы через 15 лет после войны, то и оценивать их Еврокомиссия начнет не раньше. О каком вступлении в ЕС через два года тогда может идти речь?” – отмечает исполнительный директор Центра экологических инициатив “Экодия” Ольга Полунина.

Напомним, сегмент возобновляемой энергетики стремительно развивался в Украине до начала полномасштабной войны. Однако из-за того, что основные мощности солнечной и ветровой генерации находились в районах активных боевых действий, значительная доля таких мощностей была разрушена из-за войны . Кроме этого задолженность перед ВИЭ по "зеленому тарифу" остается достаточно значительной, так уровень расчетов за 2022 и 2023 год составляет 55,3% и 52,3% соответственно .