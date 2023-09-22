Еврокомиссия готовит рекомендацию о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о возможном членстве в Европейском Союзе, а также предложить Киеву инициативу, направленную на обеспечение поддержки в сферах обороны и финансов от ее союзников.

Об этом пишет Вloomberg, ссылаясь на источники, близкие к этому вопросу.

Ожидается, что уже в следующем месяце Европейская комиссия рекомендует начать долгосрочный процесс переговоров по возможному вступлению Украины в ЕС. Однако, отмечается, что этот процесс может включать в себя обязательные промежуточные шаги, в частности по борьбе с коррупцией, которые будут согласованы во время конфиденциальных переговоров.

После того, как комиссия представит свою рекомендацию, лидеры ЕС должны будут принять ее на саммите, который, вероятно, состоится в декабре этого года. После этого Украина возьмет на себя обязательства по совершенствованию законодательства и внедрению реформ в более чем 30 различных сферах, включая судебную систему и экономику.

Председатель комиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что Украина уже достигла значительных успехов после получения статуса кандидата в июне прошлого года.

В ЕК отметили, что необходимость рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в ЕС признается политически обязательной, особенно учитывая сложности, с которыми сталкивается Украина.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент уже выполнил 99,9% требований ЕС относительно начала переговоров о вступлении и обсудил закон, усиливающий контроль за политиками. По его словам, в закон было много дискуссий, но он уверен, что его доработают и примут во втором чтении.

Заметим, в июле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен высоко оценила "удивительный" прогресс Украины во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, соблюдения прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.

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