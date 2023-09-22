Єврокомісія готує рекомендацію про початок переговорів щодо членства України в ЄС

Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною про її можливе членство в Європейському Союзі, а також запропонувати Києву ініціативу, спрямовану на забезпечення підтримки в сферах оборони і фінансів від її союзників.

Про це пише Вloomberg, посилаючись на джерела, які близькі до цього питання.

Очікується, що вже наступного місяця Європейська комісія рекомендує розпочати довгостроковий процес переговорів щодо можливого вступу України до ЄС. Проте, відзначається, що цей процес може включати обов'язкові проміжні кроки, зокрема щодо боротьби з корупцією, які будуть узгоджені під час конфіденційних переговорів.

Після того, як комісія подасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть прийняти її на саміті, який, ймовірно, відбудеться у грудні цього року. Після цього Україна візьме на себе зобов'язання до вдосконалення законодавства та впровадження реформ у понад 30 різних сферах, включаючи судову систему та економіку.

Голова комісії, Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Україна вже досягла значних успіхів після отримання статус кандидата в червні минулого року.

У ЄК зазначили, що необхідність рекомендувати розпочати переговори щодо вступу України до ЄС визнається як політично обов'язкова, особливо враховуючи складнощі, з якими стикається Україна.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомив, що парламент уже виконав 99,9% вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ і обговорив закон, який посилює контроль за політиками. За його словами, до закону було багато дискусій, але він впевнений, що його допрацюють і приймуть у другому читанні.

Зауважимо, у липні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила "дивовижний" прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com