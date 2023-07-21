В Єврокомісії оцінили темпи впровадження реформ для вступу України до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю високо оцінила "дивовижний" прогрес України у впровадженні реформ для боротьби з корупцією, збереження прав меншин і забезпечення незалежної судової системи.

Про це повідомляє Reuters.

Боротьба з хабарництвом є головною вимогою для вступу України до Європейського Союзу, який минулого року запропонував Києву статус кандидата.

За словами фон дер Ляєн, Україна працює над пакетом реформ від незалежності судової системи до боротьби з корупцією, від прав меншин до свободи ЗМІ.

"Я маю сказати, що дивовижно бачити, як швидко та рішуче Україна впроваджує ці реформи, незважаючи на війну. Вони захищають свою країну та реформують", – сказала вона, але не стала конкретно торкатися заявки України на приєднання до блоку 27 країн і не уточнила жодних конкретних реформаторських заходів, про які вона мала на увазі.

Минулого місяця високопоставлені посадовці ЄС заявили, що Україна досягає прогресу в політичних реформах, щоб відкрити шлях для переговорів про членство, але їй все ще необхідно досягти прогресу в п’яти важливих сферах.

При цьому, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна майже на 80% виконала зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Нагадаємо, Європейська рада вирішила надати Україні статус кандидата у члени Європейського союзу. Таке рішення було ухвалено на засіданні найвищого політичного органу ЄС у Брюсселі 23 червня.

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