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Стефанішина розповіла, на скільки відсотків Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС
Україна майже на 80% виконала зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Ми проходимо зараз оцінку відповідності нашого законодавства європейським стандартам, щоб коли будуть розпочаті перемовини, ми не зволікали та вже були готові провести перемовини, їх завершити і приєднатися до ЄС", – висловилася Стефанішина.
Водночас решту 20%, які треба виконати, вона назвала "олдскульними зобов’язаннями", пояснивши це тим, що перемовини про укладення Угоди велися у 2009 році, за "часів іншої і правової реальності".
"Це зобов’язання, які ми, звичайно, будемо виконувати, де це можливо, але це вже, скажімо, певна стара сторінка наших відносин. Сьогодні ми вже проходимо оцінку в ЄС як країна, яка стане частиною Європейського Союзу, а не країна, з якою будуть партнерські відносини. Це абсолютно інша якість, але й інший обсяг завдань і відповідальності, який навіть не в десятки, а сотні разів перевершує все, що ми робили до цього в межах Угоди", – зазначила віцепремʼєрка.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше Ольга Стефанішина розповіла, що навесні очікується попередня оцінка щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу в Європейський Союз. А додаткові рекомендації планується виконати до кінця року.