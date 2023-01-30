Вступ України в ЄС і НАТО системно ослаблюватиме Росію, - Буданов

Завданням України є системне ослаблення Росії, для цього потрібно активно інтегруватись до євроатлантичних і європейських структур.

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Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska.

"Ми не знаємо, яким буде майбутнє Росії, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах. Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, яким він бачить майбутнє відносин України і Росії, Буданов зазначив, що "це буде дуже складний процес".

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!", - наголосив очільник розвідки.

Майбутню перемогу України Буданов порівняв з розгромом іспанської Непереможної армади, закликаючи не ставитися до війни як до статичного процесу.

"Перш за все, ми повинні звільнитися від думки про війну як про щось статичне, "заморожене" або постійне. Це помилка. На мою думку, це жива субстанція. Наш ворог, ми бачимо, змінюється і підлаштовується під ситуацію… Ми, українці, допомогли світу розвіяти історії про непереможну російську армію. Повернуся до історії: за часів королеви Єлизавети І англійці розгромили в морі іспанський флот, Велику і Непереможну Армаду. Так само розгромимо "велику і непереможну" армію Росії. Так само, як Давид переміг Голіафа", - сказав він.

Також керівник ГУР МО України додав, що активний аналіз противника, стану його армії, логістики, виробничих циклів, проблем та ментальних викликів військово-політичного керівництва РФ дає змогу передбачати його подальші дії.

Нагадаємо, за спостереженнями воєнної розвідки України, країна-терорист РФ проводить підготовку до довготривалої війни.

За оцінками воєнної розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор РФ, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб.