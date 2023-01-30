Вступление Украины в ЕС и НАТО будет системно ослаблять Россию, - Буданов

Задачей Украины является системное ослабление России, для этого нужно активно интегрироваться в евроатлантические и европейские структуры.

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Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska.

"Мы не знаем, каким будет будущее России, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечении к ответственности виновных в преступлениях. Наши задачи, задачи Украины - это системное и государственное ослабление Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные", - отметил он.

Отвечая на вопрос, каким видит будущее отношений Украины и России, Буданов отметил, что "это будет очень сложный процесс".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует обвинять только "путинскую клику". И общество здесь ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", - подчеркнул глава разведки.

Будущую победу Украины Буданов сравнил с разгромом испанской Непобедимой армады, призывая не относиться к войне как к статическому процессу.

"Прежде всего, мы должны освободиться от мысли о войне как о чем-то статическом, "замороженном" или постоянном. Это ошибка. По-моему, это живая субстанция. Наш враг, мы видим, меняется и подстраивается под ситуацию… Мы, украинцы, помогли миру развеять истории о непобедимой русской армии. Вернусь к истории: во времена королевы Елизаветы І англичане разгромили в море испанский флот, Великую и Непобедимую Армаду. Так же разгромим "великую и непобедимую" армию России. Так же, как Давид победил Голиафа", – сказал он.

Также руководитель ГУР МО Украины добавил, что активный анализ противника, состояния его армии, логистики, производственных циклов, проблем и ментальных вызовов военно-политического руководства РФ позволяет предусматривать его дальнейшие действия.

Напомним, по наблюдениям военной разведки Украины, страна-террорист РФ проводит подготовку к длительной войне.

По оценкам военной разведки Украины, масштаб мобилизационных мероприятий, проводимых страной-агрессором РФ, свидетельствует о планах ее руководства создать армию численностью около двух миллионов человек.