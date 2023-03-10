Стефанишина рассказала, на сколько процентов Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС

Украина почти на 80% выполнила обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире общенационального телемарафона.

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"Мы проходим сейчас оценку соответствия нашего законодательства европейским стандартам, чтобы, когда будут начаты переговоры, мы не медлили и уже были готовы провести переговоры, их завершить и присоединиться к ЕС", - высказалась Стефанишина.

В то же время остальные 20%, которые нужно выполнить, она назвала "олдскульными обязательствами", объяснив это тем, что переговоры о заключении соглашения велись в 2009 году, во "времена другой и правовой реальности".

"Это обязательства, которые мы, конечно, будем выполнять, где это возможно, но это уже, скажем, старая страница наших отношений. Сегодня мы уже проходим оценку в ЕС как страна, которая станет частью Европейского Союза, а не страна, с которой будут партнерские отношения. Это совершенно другое качество, но и другой объем задач и ответственности, который даже не в десятки, а в сотни раз превосходит все, что мы делали до этого в рамках Соглашения", – отметила вице-премьер.

Напомним, ранее Ольга Стефанишина рассказала, что весной ожидается предварительная оценка по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для вступления в Европейский Союз. Дополнительные рекомендации планируется выполнить до конца года.