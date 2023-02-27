Стефанишина очертила сроки, когда Украина выполнит дополнительные рекомендации Еврокомиссии для вступления в ЕС

Украина до конца 2023 выполнит все дополнительные рекомендации Еврокомиссии для вступления в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Ekathimerini.

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"Сейчас мы завершили необходимые шаги в семи актуальных направлениях (борьба с коррупцией, верховенство права, СМИ, плюс все, что касается прав и свобод людей). Теперь ждем оценки Еврокомиссии и ее дальнейших рекомендаций. Весной будет предварительный отчет. Исходя из этого, все, что мы должны сделать со своей стороны, будет сделано до конца года", - сказала Стефанишина.

Как отметила чиновница, украинская сторона надеется, что это может создать необходимый политический импульс для начала переговоров о вступлении страны в ЕС.

Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.

Для следующих шагов и процедур на пути вступления Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:

реформы Конституционного суда Украины;

судебной реформы;

борьбы с коррупцией;

борьбы с отмыванием средств;

антиолигархического закона;

аудиовизуального законодательства;

законодательства о нацменьшинствах.

В начале февраля 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что весной ведомство предоставит устное обновление по выполнению Украиной рекомендаций, а письменный отчет о прогрессе будет осенью.