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Стефанишина очертила сроки, когда Украина выполнит дополнительные рекомендации Еврокомиссии для вступления в ЕС
Украина до конца 2023 выполнит все дополнительные рекомендации Еврокомиссии для вступления в Европейский Союз. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Ekathimerini.
"Сейчас мы завершили необходимые шаги в семи актуальных направлениях (борьба с коррупцией, верховенство права, СМИ, плюс все, что касается прав и свобод людей). Теперь ждем оценки Еврокомиссии и ее дальнейших рекомендаций. Весной будет предварительный отчет. Исходя из этого, все, что мы должны сделать со своей стороны, будет сделано до конца года", - сказала Стефанишина.
Как отметила чиновница, украинская сторона надеется, что это может создать необходимый политический импульс для начала переговоров о вступлении страны в ЕС.
Напомним, 23 июня 2022 года Европейский совет решил предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены Европейского союза.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для следующих шагов и процедур на пути вступления Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:
- реформы Конституционного суда Украины;
- судебной реформы;
- борьбы с коррупцией;
- борьбы с отмыванием средств;
- антиолигархического закона;
- аудиовизуального законодательства;
- законодательства о нацменьшинствах.
В начале февраля 2023 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что весной ведомство предоставит устное обновление по выполнению Украиной рекомендаций, а письменный отчет о прогрессе будет осенью.