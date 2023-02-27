Стефанішина окреслила строки, коли Україна виконає додаткові рекомендації Єврокомісії для вступу в ЄС

Україна до кінця 2023 року виконає всі додаткові рекомендації Єврокомісії для вступу в Європейський Союз. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв’ю Ekathimerini.

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"Наразі ми завершили необхідні кроки в семи актуальних напрямках (боротьба з корупцією, верховенство права, ЗМІ, плюс усе, що стосується прав і свобод людей). Тепер чекаємо оцінки Єврокомісії та її подальших рекомендацій. Навесні матимемо попередній звіт. Виходячи з цього, все, що ми маємо зробити зі свого боку, буде зроблено до кінця року", — сказала Стефанішина.

Як зазначила урядовиця, українська сторона сподівається, що це може створити необхідний політичний імпульс для початку переговорів про вступ країни до ЄС.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Європейська рада вирішила надати Україні та Молдові статусу кандидатів у члени Європейського союзу.

Для наступних кроків і процедур на шляху до вступу Україна має виконати рекомендації Єврокомісії, які стосуються:

реформи Конституційного суду України;

судової реформи;

боротьби з корупцією;

боротьби з відмиванням коштів;

антиолігархічного закону;

аудіовізуального законодавства;

законодавства про нацменшини.

На початку лютого 2023 президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що навесні відомство надасть усне оновлення щодо виконання Україною рекомендацій, а письмовий звіт щодо прогресу буде восени.