В Еврокомиссии оценили темпы внедрения реформ для вступления Украины в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу высоко оценила "удивительный" прогресс Украины во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, соблюдения прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.

Об этом сообщает Reuters.

Борьба со взяточничеством является главным требованием для вступления Украины в Европейский Союз, который в прошлом году предложил Киеву статус кандидата.

По словам фон дер Ляйен, Украина работает над пакетом реформ от независимости судебной системы до борьбы с коррупцией, от прав меньшинств до свободы СМИ.

"Я должна сказать, что удивительно видеть, как быстро и решительно Украина внедряет эти реформы, несмотря на войну. Они защищают свою страну и реформируют", – сказала она, но не стала конкретно касаться заявки Украины на присоединение к блоку 27 стран и не уточнила никаких конкретных реформаторских мер, о которых она имела в виду.

В прошлом месяце высокопоставленные чиновники ЕС заявили, что Украина добивается прогресса в политических реформах, чтобы открыть путь для переговоров о членстве, но ей все еще необходимо добиться прогресса в пяти важных сферах.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина почти на 80% выполнила обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Напомним, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.

Источник фото: ua.depositphotos.com