Украина приближается к членству в ЕС, но Венгрия может быть помехой – Глава Еврокомиссии

Глава Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что Украина уже сделала значительные шаги на пути к членству в ЕС, но ей все еще предстоит пройти путь, чтобы получить зеленый свет для переговоров о вступлении.

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Об этом пишет Reuters.

Фон дер Ляйен выступила перед Европейским парламентом, чтобы обсудить перспективы расширения ЕС, и она выразила поддержку стремлению Украины к членству. По ее словам, в декабре страны ЕС должны решить, позволить ли Украине начать переговоры о вступлении – шаг, который потребует единодушной поддержки всех 27 стран блока.

"Украина принадлежит к нашей европейской семье. Мы хотим, чтобы она стала членом ЕС", – сказала она.

Однако фон дер Ляйен также выразила оговорку, что Украине еще предстоит выполнить ряд условий, прежде чем она сможет начать переговоры о вступлении. Это включает в себя реформы в области верховенства права, борьбы с коррупцией и экономического развития. При этом Европейская комиссия заявила, что Киев уже выполнил два из семи шагов на пути к переговорам.

Reuters пишет, что дипломаты и официальные лица ЕС говорят, что две крупные страны блока – Франция и Германия, вероятно, поддержат начало переговоров, если Комиссия даст положительную оценку.

Одной из стран, которая может стать препятствием для вступления Украины в ЕС, является Венгрия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил обеспокоенность тем, что вступление Украины в ЕС может привести к росту миграции и терроризму.

Орбан также выразил обеспокоенность тем, что Украина не отвечает некоторым критериям членства в ЕС, в частности в области верховенства права.

Издание отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает гораздо более теплые отношения с Москвой, чем многие другие его коллеги из ЕС, и неоднократно спорил с Киевом, в частности, о праве этнических венгров учиться на родном языке после того, как Украина приняла закон 2017 года. , что ограничивает использование языков национальных меньшинств в школе.

Заметим, в июле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен высоко оценила "удивительный" прогресс Украины по внедрению реформ для борьбы с коррупцией, соблюдения прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.

Напомним, Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза. Такое решение было принято на заседании высшего политического органа ЕС в Брюсселе 23 июня.