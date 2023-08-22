ЕС предоставил Украине еще 1,5 миллиарда евро финансовой помощи

Во вторник, 22 августа, Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях восстановить, восстановить и сохранить государство. Сегодня мы выплатили новые 1,5 миллиарда евро Украине", - отметила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что в этом году будет еще больше помощи.

Кроме того, сегодня Урсула фон дер Ляен встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сказал благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября", - отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и последующего решения стран-членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Мы также скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира", - отметил Зеленский.

Помощь от ЕС: транши на 2023 год

В конце 2022 года Европейский Союз принял решение о выделении 18 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Речь идет о кредите, который предоставляется под выгодный процент.

Первый транш на 3 млрд евро получила в январе , а с марта ежемесячно поступают по 1,5 млрд евро. Погасить льготные средства необходимо в течение 35 лет , начиная с 2033-го.

Кредит Украина получает за исполнение взятых обязательств. Как объясняла вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, эти требования касаются вопросов верховенства права и противодействия коррупции, финансовых моментов, фискальной политики, а также экономических мер, предпринимаемых Украиной, чтобы аккумулировать средства в госбюджет.

Европейская комиссия выплатила Украине еще 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи 25 июля.