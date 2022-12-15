Польща блокувала 18 млдр євро для України, але Євросоюз врешті-решт погодив виділення макрофінансової допомоги

Польща ввечері 14 грудня відмовилася підтримати рішення ЄС про виділення 18 млрд євро Україні, а також два інших документ не пов’язані між собою, але пов’язані з рішенням щодо Угорщини через "занепокоєння щодо окремого плану мінімальної ставки корпоративного податку.

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Про це повідомило видання Politico з посиланням на чотирьох дипломатів Євросоюзу.

"Є велике розчарування тим, що Польща ставить під загрозу допомогу Україні, блокуючи мінімальний податок", — сказав дипломат ЄС.

Планувалося ухвалити один пакет документів, до якого входили чотири файли — підтримка України, план витрат Угорщини в рамках Фонду відновлення після пандемії ЄС, рішення про заморожування коштів у розмірі 6,3 мільярда євро для Будапешта та податкова реформа.

При цьому достовірно невідомо, чи Варшава мала на меті блокувати саме допомогу Україні чи інші складові єдиного пакету, в тому числі план мінімальної ставки корпоративного податку.

В четвер, 15 грудня, Євросоюз мав остаточно ухвалити рішення щодо 18 млрд євро для України. Але до останнього не було єдиної підтримки всіх країн блоку. Ввечері цього дня редактор "Радіо Свободи" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що Євросоюз остаточно схвалив весь пакет документ, разом з макрофінансовою допомогою для України.

Нагадаємо, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Згодом, під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти цієї пропозиції Єврокомісії, хоча й була заява, що нібито угорський уряд "схвалила кредит".

Зрештою, в Єврокомісії запевнили, що Україна отримає допомогу від Європейського Союзу, незважаючи на позицію Будапешту.

14 грудня депутати Європарламенту ухвалили виділення макрофінансової допомоги Україні за зміненим регламентом.

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