Польша блокировала 18 млдр евро для Украины, но Евросоюз в конце концов согласовал выделение макрофинансовой помощи

Польша вечером 14 декабря отказалась поддержать решение ЕС о выделении 18 млрд евро Украине, а также два других документа не связаны между собой, но связаны с решением по Венгрии из-за "беспокойства относительно отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога.

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Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов Евросоюза.

"Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог", — сказал дипломат ЕС.

Планировалось принять один пакет документов, включающий четыре файла — поддержку Украины, план расходов Венгрии в рамках Фонда восстановления после пандемии ЕС, решение о замораживании средств в размере 6,3 миллиарда евро для Будапешта и налоговая реформа.

При этом достоверно неизвестно, имела ли Варшава целью блокировать именно помощь Украине или другие составляющие единого пакета, в том числе план минимальной ставки корпоративного налога.

В четверг, 15 декабря, Евросоюз должен был окончательно принять решение о 18 млрд евро для Украины. Но до последнего не было единой поддержки всех стран блока. Вечером этого дня редактор "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикард Джозвяк сообщил, что Евросоюз окончательно одобрил весь пакет документ, вместе с макрофинансовой помощью для Украины.

Европарламент 24 ноября одобрил пакет финансовой помощи для Украины на сумму 18 миллиардов евро на 2023 год. Впоследствии, во время заседания Совета Евросоюза представитель Венгрии сообщил, что Будапешт выступает против этого предложения Еврокомиссии, хотя и было заявление, что якобы венгерское правительство "одобрило кредит".

В конце концов, в Еврокомиссии заверили, что Украина получит помощь от Европейского Союза, несмотря на позицию Будапешта.

14 декабря депутаты Европарламента приняли выделение макрофинансовой помощи Украине по измененному регламенту.

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