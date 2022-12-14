Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд євро зі зміненим регламентом

В середу, 14 грудня, депутати Європарламенту ухвалили виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в розмірі 18 мільярдів євро за зміненим регламентом після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

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Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Європарламент прийняв за терміновою процедурою запропоновану Радою ЄС зміну в регламенті виділення Києву макрофінансової допомоги, яка дозволяє 26 державам-членам блоку виступати гарантами кредиту. Тобто країни домовилися, що виділять гроші без участі Угорщини.

"Довгострокова позика, яка за умови проведення реформ передбачає пільгові умови, покриватиме основні витрати держави. Це стосується фінансового забезпечення роботи лікарень, шкіл тощо. Кредит також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка зазнає постійних атак з боку Росії", — зазначають європарламентарі.

Нагадаємо, Європарламент 24 листопада схвалив пакет фінансової допомоги для України на суму 18 мільярдів євро на 2023 рік. Згодом, під час засідання Ради Євросоюзу представник Угорщини повідомив, що Будапешт виступає проти цієї пропозиції Єврокомісії, хоча й була заява, що нібито угорський уряд "схвалила кредит".

Зрештою, в Єврокомісії запевнили, що Україна отримає допомогу від Європейського Союзу, незважаючи на позицію Будапешту.