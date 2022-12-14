Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС

Україна 14 грудня отримала останній транш в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро. Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, у вересні на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

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