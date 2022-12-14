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Україна отримала 500 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС
Україна 14 грудня отримала останній транш в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
"Кредитні кошти МФД будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків Держбюджету і сприятимуть підтриманню фінансової стабільності в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загальне фінансування за даною програмою становить 5 млрд євро. Перший транш у 2 млрд євро Україна отримала у жовтні 2022 року, другий транш обсягом 2,5 млрд євро надійшов до Держбюджету України у листопаді 2022 року.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, всі країни-члени Європейського союзу, крім Угорщини, у вересні на робочому рівні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.
Джерело фото: Depositphotos