Новая программа ЕС. Стало известно, когда Европарламент может проголосовать за 50 млрд евро для Украины

Европейский парламент намерен проголосовать за окончательный текст нового Механизма для поддержки восстановления, восстановления и модернизации Украины в конце ноября. Он предусматривает проведение выплат с начала 2024 года. Об этом заявила евродепутат Виола фон Крамон, передает "Укринформ".

"Предложение Европейской Комиссии (по созданию Механизма, – ред.) было выдвинуто 20 июня, мы в комитете по международному сотрудничеству были настроены на начало работы в августе. Я выступаю от имени "зеленой" группы – у нас есть одна неделя, чтобы подать дополнение. Мы обсудим со всеми группами в Европарламенте окончательный текст, за который будем голосовать, я надеюсь, в конце ноября. Далее начнем консультации и с начала следующего года начнем осуществлять выплаты", – рассказала она.

По словам фон Крамон, средства планируется выделять траншами по 12 млрд евро ежегодно. Они будут идти на финансирование проектов по плану, составленному Украиной. То, как будут распределяться средства на проекты, будет решать не только исполнительная власть.

"Мы включим в текст Европейского парламента по Механизму поддержки Украины также других актеров: органы местного самоуправления, гражданское общество, местных жителей. Нам нужно, чтобы все голоса были услышаны в начале фазы восстановления, до того как начнем производить выплаты", – высказалась парламентария .

Также она отметила, что для восстановления будет важно применять новые подходы.

"Мы хотим отстроить новые "зеленые" производства, "зеленые" офисы, "зеленые" места для проживания. Нам нужны разные эксперты, архитекторы, ученые, объединенные этими знаниями", – добавила фон Крамон.

50 млрд евро поддержки: что предлагает Еврокомиссия

В июне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о планах предоставить Украине финансовую поддержку на сумму до 50 млрд евро в течение четырех лет.

Предполагалось, что средства позволят ЕС калибровать финансовую поддержку в соответствии с развитием ситуации на местах.

Как рассказывала еврочиновница, финансирование будет осуществляться тремя способами:

за счет грантов из европейского бюджета;

за счет ссуд, привлеченных на рынках капитала;

за счет поступлений от российских активов.

Еще до официального анонса поддержки Bloomberg писало, что эти деньги помогут финансировать расходы украинского правительства и оплачивать срочные приоритеты по восстановлению с 2024 по 2027 годы. Однако в пересчете на один год это финансирование будет меньше, чем 18 млрд евро помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.