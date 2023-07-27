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У ЕС нет финансовых возможностей помочь Украине с транспортировкой зерна
У Европейской комиссии нет свободных денег в бюджете и нет четкого способа помочь финансировать дополнительные транспортные расходы, с которыми украинский экспорт зерна столкнулся после прекращения Черноморского соглашения.
Об этом сообщает Reuters.
В этом месяце Россия отказалась от "зернового соглашения" под руководством ООН, которое позволяло безопасный проход украинских грузовых судов, загруженных зерновыми, масличными культурами и пшеницей, чтобы добраться до мировых рынков.
Украине, одному из крупнейших экспортеров зерна в мире, теперь придется почти полностью полагаться на дорогие маршруты через Европейский Союз, а самая дешевая альтернативная артерия, река Дунай, наверное, не может обеспечить необходимый объем перевозок.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате Международный валютный фонд оценил рост мировых цен на зерно в 10-15%.
Reuters пишет, что ознакомилось с письмом, в котором Министерство сельского хозяйства Украины обратилось к верховному представителю ЕС по торговле Валдису Домбровскису, чтобы Еврокомиссия предоставила финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов на использование альтернативных маршрутов ЕС, известных как "Полосы солидарности". Украина оценивает прибавочную стоимость в 30-40 долларов за тонну.
В письме также содержится просьба о расширении путей солидарности на 1-1,5 миллиона тонн в месяц через "зеленые коридоры", в частности, к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландам.
Однако у ЕС четкого пути нет.
"Мы еще не нашли решения о поддержке транспортировки зерна. Люди чешут себе головы с прошлого года. Много усилий уже пошло на упрощение системы", - говорится в сообщении.
Один дипломатический источник сообщил, что денег очень не хватает, и значительные средства могут поступить только после промежуточного пересмотра бюджета, на сбор которого может потребоваться еще несколько месяцев.
На такую ситуацию с "зерновым соглашением" уже отреагировали мировые рынки. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2%, достигнув максимума с 21 февраля. Атаки России на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали обеспокоенность долгосрочными глобальными поставками и продовольственной безопасностью
Источник фото: ua.depositphotos.com