У ЕС нет финансовых возможностей помочь Украине с транспортировкой зерна

У Европейской комиссии нет свободных денег в бюджете и нет четкого способа помочь финансировать дополнительные транспортные расходы, с которыми украинский экспорт зерна столкнулся после прекращения Черноморского соглашения.

Об этом сообщает Reuters.

В этом месяце Россия отказалась от "зернового соглашения" под руководством ООН, которое позволяло безопасный проход украинских грузовых судов, загруженных зерновыми, масличными культурами и пшеницей, чтобы добраться до мировых рынков.

Украине, одному из крупнейших экспортеров зерна в мире, теперь придется почти полностью полагаться на дорогие маршруты через Европейский Союз, а самая дешевая альтернативная артерия, река Дунай, наверное, не может обеспечить необходимый объем перевозок.

В результате Международный валютный фонд оценил рост мировых цен на зерно в 10-15%.

Reuters пишет, что ознакомилось с письмом, в котором Министерство сельского хозяйства Украины обратилось к верховному представителю ЕС по торговле Валдису Домбровскису, чтобы Еврокомиссия предоставила финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов на использование альтернативных маршрутов ЕС, известных как "Полосы солидарности". Украина оценивает прибавочную стоимость в 30-40 долларов за тонну.

В письме также содержится просьба о расширении путей солидарности на 1-1,5 миллиона тонн в месяц через "зеленые коридоры", в частности, к Адриатическому морю, странам Балтии, Германии и Нидерландам.

Однако у ЕС четкого пути нет.

"Мы еще не нашли решения о поддержке транспортировки зерна. Люди чешут себе головы с прошлого года. Много усилий уже пошло на упрощение системы", - говорится в сообщении.

Один дипломатический источник сообщил, что денег очень не хватает, и значительные средства могут поступить только после промежуточного пересмотра бюджета, на сбор которого может потребоваться еще несколько месяцев.

На такую ситуацию с "зерновым соглашением" уже отреагировали мировые рынки. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 2%, достигнув максимума с 21 февраля. Атаки России на украинские порты и зерновую инфраструктуру вызвали обеспокоенность долгосрочными глобальными поставками и продовольственной безопасностью

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