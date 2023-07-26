ЕС обсудит предоставление компенсаций на экспорт украинского зерна по суше

Европейский Союз должен рассмотреть возможность использования своих средств для поддержки стоимости транзита украинского зерна через страны блока. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает Bloomberg.

"Я представлю эту позицию в комиссии, что мы должны найти решение о том, как поддержать транспортные расходы за средства ЕС", – сказал он, добавив, что пока неизвестно, откуда возьмут финансирование.

По словам Войцеховского, поддержка стоимости транзита является срочным делом, ведь более высокая стоимость наземных маршрутов делает их не столь привлекательными, как морские.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс во вторник, 25 июля, отметил, что объем украинского зерна, проходящего через его страну, в течение февраля-июня увеличился более чем вдвое – до 262 тыс. тонн. Он также призвал исполнительный орган ЕС помочь в финансировании транзита и инфраструктуры.

"Если мы, как Европейский Союз, имеем деньги, чтобы потратить их на разные цели, мы можем найти деньги, чтобы субсидировать наш транспорт", – заявил польский чиновник.

Выход РФ из зерновой сделки: что планируют в Украине

Украина вынуждена использовать сухопутный и речной транспорт после того, как Россия вышла из зерновой сделки, которая позволяла вывозить продовольствие морским путем.

Еще до этого шага РФ заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказывал о наличии альтернативного плана продления экспорта агропродукции. Речь шла о том, чтобы расширить пропускную способность Дунайского региона и увеличить возможности по перевалке за рубежом. Кроме того, продолжается ввод в эксплуатацию дополнительных пунктов перехода и сухих портов на западной границе с Польшей и Румынией.

Однако президент Владимир Зеленский уже после заявления России о выходе из соглашения заявил, что компании-владелицы кораблей готовы и дальше использовать Черноморский коридор для поставок зерна, если на это будут согласны Украина и Турция.

Также известно, что Зеленский направил Турции и Организации Объединенных Наций письма с предложением продолжить работу зерновой инициативы. Он считает, что обеспечить функционирование коридора и инспектирование суден можно в трехстороннем формате.

В свою очередь Украинская зерновая ассоциация призвала еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса посодействовать оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна. Еврокомиссии предлагают увеличить экспорт "Путями солидарности" на 1-1,5 млн тонн в месяц, компенсировав часть расходов европейских перевозчиков и портов, которые осуществляют транзит украинского зерна.

Источник фото: ua.depositphotos.com