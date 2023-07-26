ЄС обговорить надання компенсацій на експорт українського зерна суходолом

Європейський Союз має розглянути можливість використання своїх коштів для підтримки вартості транзиту українського зерна через країни блоку. Про це заявив єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський, передає Bloomberg.

"Я представлю цю позицію в комісії, що ми повинні знайти рішення щодо того, як підтримати транспортні витрати за кошти ЄС", – сказав він, додавши, що поки невідомо, звідки візьмуть фінансування.

За словами Войцеховського, підтримка вартості транзиту є терміновою справою, адже більш висока вартість наземних маршрутів робить їх не такими привабливими, як морські.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс у вівторок, 25 липня, зазначив, що обсяг українського зерна, яке проходить через його країну, протягом лютого-червні збільшився більш ніж удвічі – до 262 тис. тонн. Він також закликав виконавчий орган ЄС допомогти у фінансуванні транзиту та інфраструктури.

"Якщо ми, як Європейський Союз, маємо гроші, щоб витратити їх на різні цілі, ми можемо знайти гроші, щоб субсидувати наш транспорт", – заявив польський урядовець.

Вихід РФ із зернової угоди: що планують в Україні

Україна змушена використовувати сухопутний і річковий транспорт після того, як Росія вийшла з зернової угоди, яка дозволяла вивозити продовольство морським шляхом.

Ще до цього кроку РФ заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький розповідав про наявність альтернативного плану продовження експорту агропродукції. Ішлося про те, щоб розширити пропускну спроможність Дунайського регіону і збільшити можливості з перевалки там. Крім того, триває введення в експлуатацію додаткових пунктів переходу й сухих портів на західному кордоні з Польщею і Румунією.

Однак президент Володимир Зеленський уже після заяви Росії про вихід із угоди заявив, що компанії-власниці кораблів готові й надалі використовувати Чорноморський коридор для постачання зерна, якщо на це будуть згодні Україна й Туреччина.

Також відомо, що Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернової ініціативи. Він вважає, що забезпечити функціонування коридору та інспектування суден можна в тристоронньому форматі.

Своєю чергою Українська зернова асоціація закликала єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса посприяти оптимізації альтернативних маршрутів експорту зерна. Єврокомісії пропонують збільшити експорт "Шляхами солідарності" на 1-1,5 млн тонн на місяць, компенсувавши частину витрат європейських перевізників та портів, які здійснюють транзит українського зерна.

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