Зернова угода. ГУР перехопило доповідь, яка підтверджує саботаж домовленостей із боку РФ

Головним завданням росіян у рамках зернової угоди було максимальне зменшення обсягу продовольства, яке вивозилося з України в межах ініціативи. Про це свідчить закрита доповідь для вищого воєнно-політичного керівництва РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Текст документа присвячено технологіям, які застосовувалися для перешкоджання реалізації роботи зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди. Згідно з ним, російська частина Спільного координаційного центру бачила своїм головним завданням максимальне зменшення об’єму зерна, яке експортувалося в межах угоди. Зокрема, в доповіді вказано:

"Якісна перевірка суден також була одним із ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. При цьому діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби".

Заходи зі зриву зернової угоди були розбиті на кілька етапів. Перший, за ініціативи президента РФ Володимира Путіна, передбачав призупинення участі РФ у домовленостях із 29 жовтня по 3 листопада 2022 року. Це призвело до падіння обсягів експорту зерна з 4,2 млн тонн у жовтні до 2,6 млн тонн у листопаді.

Наступний етап передбачав обмеження допуску суден у порт "Південний", зменшення кількості інспекційних команд, зупинку реєстрації зерновозів.

За даними росіян, найменша кількість продовольства, яка експортувалася з українських портів, 7,8 млн тонн, припала на третій етап зернової угоди (з 19 березня до 17 липня 2023 року).

Як зазначають в ГУР, окрему увагу було приділено зриву поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми. У доповіді йдеться про те, що реєстрація суден, зафрахтованих за лінією ВПП, проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях.

У підсумку автори документа вказали:

"Накопичений архів знань дозволить, при вирішенні подібних задач, досягнути високого рівня ефективності в найкоротші терміни".

Розвідка попереджає, що у випадку, якщо зернову угоду буде продовжено, росіяни використовуватимуть весь "досвід" для ефективного зриву домовленостей.

"Документ свідчить, що всі дії по зриву зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури – лише черговий крок в його реалізації", – резюмували в ГУР.

Доповідь щодо зернової угоди. Фото: ГУР Доповідь щодо зернової угоди. Фото: ГУР Доповідь щодо зернової угоди. Фото: ГУР Доповідь щодо зернової угоди. Фото: ГУР

Що відбувається після виходу РФ із зернової угоди?

Зернова угода, яка мала на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року й кілька разів продовжувалася.

Ще перед крайнім продовженням угоди, яке було здійснено в травні поточного року, РФ погрожувала виходом із домовленостей і вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

17 липня термін дії угоди сплив, у Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Після цього президент України Володимир Зеленський направив Туреччині та Організації Обʼєднаних Націй листи з пропозицією продовжити роботу зернового коридору. Він вважає, що це можливо зробити в тристоронньому форматі.

Також очільник держави дав доручення головнокомандувачу ЗСУ, командувачу Військово-морських сил та міністру інфраструктури щодо підготовки комплексу дій для продовження роботи коридору.

Як писало Financial Times, Росія тим часом просуває план з постачання зерна до Африки та витіснення України зі світових ринків. Ідея передбачає, щоб Катар платив Москві за доставку зерна до Туреччини, а та розподіляла продовольство у країни, які потребують його.

Крім того, РФ активізувала обстріли портової інфрастрктури України. Зокрема, останніми днями окупанти атакували Одесу, порт "Чорноморськ", а також Дунайські порти.

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