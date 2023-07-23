Литва проти помякшення антиросійських санкцій заради продовження "зернової угоди"

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що послаблювати санкції проти Росії в обмін на відновлення "зернової угоди" є неправильним.

Про це повідомляє LRT.

За його словами, Литва дотримується позиції, що санкції не можуть бути послаблені ні для Росії, ні для Білорусі, а для останньої вони мають бути такими ж, як і для Москви.

"Ми вважаємо, що пом’якшувати санкції проти диктаторів абсолютно неправильно. Це позиція всіх органів влади, на якому б рівні не відбувалися обговорення", – заявив лідер країни.

Видання пише, що раніше цього тижня дипломат ЄС на умовах анонімності заявив LRT, що певні країни готові прислухатися до запитів Росії, переданих ООН і ослабити санкції, щоб продовжити угоду про експорт українського зерна. Через це запровадження нових санкцій гальмується.

"Пакет у деяких політиків асоціюється з винятками, (...) це неправильно: однією рукою ми ніби посилюємо санкції, а іншою відкриваємо шлюзи", — сказав Науседа.

Нагадаємо, в Москві погрожували вийти з "зернової угоди", якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, у РФ хотіли відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

При цьому в ООН запропонували, щоб "Россільгоспбанк" таки було перепідключено до системи SWIFT в обмін на продовження зернової ініціативи. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав листа президенту РФ Володимиру Путіну з новими ідеями щодо збереження зернової угоди, зокрема, стосовно допуску "Россільгоспбанку" до системи SWIFT. Однак ця пропозиція залишилася без уваги.