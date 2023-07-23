Литва против смягчения антироссийских санкций ради продления "зернового соглашения"

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что ослаблять санкции против России в обмен на возобновление "зернового соглашения" неправильно.

Об этом сообщает LRT.

По его словам, Литва придерживается позиции, что санкции не могут быть ослаблены ни для России, ни для Беларуси, а для последней они должны быть такими же, как и для Москвы.

"Мы считаем, что смягчать санкции против диктаторов абсолютно неправильно. Это позиция всех органов власти, на каком бы уровне ни происходили обсуждения", – заявил лидер страны.

Издание пишет, что ранее на этой неделе дипломат ЕС на условиях анонимности заявил LRT, что некоторые страны готовы прислушаться к запросам России, переданным ООН и ослабить санкции, чтобы продлить соглашение об экспорте украинского зерна. Поэтому введение новых санкций тормозится.

"Пакет у некоторых политиков ассоциируется с исключениями, (...) это неправильно: одной рукой мы вроде бы усиливаем санкции, а другой открываем шлюзы", - сказал Науседа.

Напомним, в Москве угрожали выйти из "зернового соглашения", если не будет выполнен ряд условий. Речь шла, в частности, о разблокировании зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, в РФ хотели возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

При этом в ООН предложили, чтобы "Россельхозбанк" был переподключен к системе SWIFT в обмен на продолжение зерновой инициативы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с новыми идеями о сохранении зернового соглашения, в частности, о допуске "Россельхозбанка" к системе SWIFT. Однако это предложение осталось без внимания.