Президент Турции уверен, что "зерновое соглашение" удастся продлить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить продление "зернового соглашения" с президентом РФ Владимиром Путиным во время его визита в РФ в августе.

Об этом Эрдоган сказал журналистам Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара продолжает контактировать с Москвой, в том числе на уровне МИД, и намерена обсудить продление "зернового соглашения" с президентом РФ как по телефону, так и в ходе его визита в Турцию.

Эрдоган надеется, что соглашение удастся возобновить, но подчеркнул, что в данной ситуации западные страны тоже должны учесть ожидания российской стороны.

"Прекращение Черноморской зерновой инициативы будет иметь целый ряд негативных последствий, в том числе рост мировых цен на продовольствие, голод и новую волну миграции. свою очередь должны принять соответствующие меры", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что зерновая инициатива обеспечила поставки более 33 млн тонн агропродукции на мировой рынок, а также предотвратила глобальный продовольственный кризис, последствия которого были бы крайне тяжелыми после экономического кризиса и пандемии.

По его словам, продолжение столь важной и продуктивной инициативы будет на благо человечества и турецкая сторона приложит всевозможные усилия, в том числе дипломатические, для возобновления "зернового соглашения".

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям удастся обеспечить продление соглашения по "зерновому коридору".

Президент Турции считает, что Путин заинтересован в продлении соглашения.

"Несмотря на сегодняшнее заявление, я считаю, что российский президент Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Возможно, в это время мы сделаем шаги с помощью телефонного разговора с Путиным", - сказал Эрдоган.

В свою очередь, в российском МИДе заявляют, что через год итоги работы по реализации указанных договоренностей выглядят нелестно. Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставка запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированными, а значит, ООН не выполнила ни одного из пяти условий России.

Позже президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и генсеку ООН Антониу Гутерришу с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или создать аналог этого соглашения, который будет действовать в трехстороннем формате.