Генсек ООН заявив, що РФ проігнорувала його пропозицію щодо доступу до SWIFT

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надіслав листа президенту РФ Володимиру Путіну з новими ідеями щодо збереження зернової угоди, зокрема, стосовно допуску "Россільгоспбанку" до системи SWIFT. Однак ця пропозиція залишилася без уваги. Про це заявив сам Гутерреш, передає пресслужба ООН.

У листі згадувалося, що РФ визначила питання доступу "Россільгоспбанку" до системи SWIFT як ключовий фактор, який впливає на рішення щодо угоди. Своєю чергою ООН нещодавно виступила посередником з конкретною пропозицією про те, щоб дозволити дочірній компанії банку відновити доступ до SWIFT.

"В основі політичної життєздатності цієї пропозиції, є те, що вона може бути реалізована в рамках існуючих правил. Ми розцінюємо це як унікальну політичну можливість, яка виникає з щирого бажання захистити глобальну продовольчу безпеку після 17 липня", – процитував текст Гутерреш.

Також у листі було вказано, як ООН створила спеціальний механізм платежів для "Россільгоспбанку" через банк JP Morgan. Однак, за словами генсека, країна-агресорка проігнорувала ініціативу.

"Я глибоко розчарований тим, що моя пропозиція залишилася поза увагою", – сказав він.

Зернова угода: що вимагала Росія

Зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року і з тих пір кілька разів продовжувалася. Сьогодні, 17 липня, термін її дії спливає, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Ще до крайнього продовження угоди в Москві погрожували вийти з домовленостей, якщо не буде виконано низку умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, у РФ хотіли відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Посол України в Туреччині Василь Боднар пояснював, що зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.

Як писало Reuters, в ООН пропонували, щоб "Россільгоспбанк" таки було перепідключено до системи SWIFT в обмін на продовження зернової ініціативи – із відповідною пропозицією виступав генсек Антоніу Гутерреш. А Financial Times вказувало, що Європейський Союз розглядає можливість піти на відповідні поступки.