ЄС планує піти на поступки російському банку заради збереження "зернової угоди", — FT

Євросоюз розглядає пропозицію Москви дозволити російському банку Россельхозбанк відновити зв’язок із глобальною фінансовою мережею (SWIFT) через окрему виділену дочірню компанію. ЄС, ймовірно, готовий піти на таку поступку заради продовження роботи "зернового коридору".

Про це повідомляє газета Financial Times з посиланням на власні джерела.

Рішення дозволить Россельхозбанку створити дочірню компанію для обробки платежів, пов'язаних з експортом зерна. "Дочці" дозволять використовувати SWIFT, від якої відключили найбільші російські банк після вторгнення РФ в Україну.

Росія погрожує зупинити "зернову угоду", якщо Захід не виконає вимоги країни-агресорки. З них одним із найголовніших було відновлення доступу до SWIFT. Терміни ді угоди завершується 17 червня.

Тому країни-члени ЄС намагаються якнайшвидше узгодити заходи щодо пом’якшення санкцій конкретним російським компаніям або дозволу їм експортувати певні товари, з'ясувала FT. Водночас країни Східної Європи вважають, що таке рішення допоможе РФ наростити прибутки для підтримання війни.

Раніше РФ також погрожувала вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Водночас Київ має "план Б": продовження роботи "зернового коридору" без зобов'язань зі сторони РФ, якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна.