Україна має "план Б" на випадок, якщо "зернова угода" зірветься, — Сольський

Київ у якості "плану Б" розглядає варіант продовження роботи "зернового коридору" без зобов'язань зі сторони РФ, якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, передає Reuters.

Він зауважив, що Росія вже заблокувала використання головного чорноморського порту України Південний, незважаючи на угоду, і дозволяє лише одному судну на день доставляти українське продовольство "зерновим коридором".

"Останні дії, які там відбуваються вчора, позавчора, сьогодні, більше говорять про те, що насправді лише юридично виглядає так, що цей коридор працює, а насправді там нічого особливого не відбувається", – сказав Сольський.

Він вважає, що уряд України готовий запропонувати страхові гарантії компаніям, щоб вони продовжували роботу без участі Росії в новій угоді.

"План Б... виключає четверту сторону (Росія) у цих відносинах", — сказав міністр.

Кабмін уже створив спеціальний страховий фонд у розмірі близько 547 млн доларів для компаній, чиї кораблі будуть заходити в порти українського Чорного моря за новою угодою. За його словами, у власники суден можуть бути впевнені, що українські військові та їх протиповітряна оборона "можуть виконувати свою роботу".

Росія заявила, що нібито "пропустить більше суден", лише якщо всі сторони "зернової угоди" погодяться розблокувати транзит російського аміаку по трубопроводу через територію України.

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня. Домовленості визначили функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачають задоволення жодних потреб Росії.

1 червня стало відомо, що Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України у рамках "зернової ініціативи". Київ розглядає можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію за умови, що чорноморська зернова угода буде розширена: включать більше українських портів і ширший спектр товарів.