Росіяни обстрілюють Миколаївщину, щоб не допустити регіон до "зернової угоди" - Гуменюк

Російські війська з Кінбурнської коси обстрілюють акваторію Дніпро-Бузького лиману в напрямку Очакова. Це робиться для того, щоб не допустити включення портів Миколаївської області до "зернової угоди".

Про це інформує "Укрінформ" з посиланням на заяву керівниці об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк.

За її словами, окупанти продовжують тероризувати "зернову угоду" як на рівні Стамбульського координаційного центру, де вони завдають шкоди роботі порту "Південний", що на Одещини, блокуючи його діяльність і штучно створюючи перешкоди, так і на майбутніх перспективних напрямках.

Вона наголосила, що протягом минулої доби окупанти декілька разів обстріляли Куцурубську та Очаківську громади області. Зруйновано приватні будинки, але постраждалих немає.

Після розблокування "зернової угоди" у Туреччині заявили, що турецькі судна у рамках Чорноморської зернової ініціативи зможуть заходити у порти Миколаїв та Ольвія у Миколаївській області.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім не підтвердив дані щодо приєднання миколаївських портів до "зернового коридору".

"Над цим усі працюють, але підтвердити цю інформацію я не можу. Це залежить від політичних рішень", - зазначив він.

Раніше 17 травня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що після переговорів з Росією, Україною та ООН угоду про зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.